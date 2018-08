«Gli ultimi eventi di questi giorni che hanno visto a lavoro la Questura e la Prefettura di Cosenza – ha dichiarato la senatrice Abate – mettono in risalto il fondamentale ruolo delle donne in Calabria e, soprattutto, nella Provincia di Cosenza». È in questi giorni, infatti, la nomina di Giovanna Petrocca alla guida della Questura di Cosenza e di Paola Galeone alla direzione della Prefettura della città dei Bruzi.

«Ho preferito fare gli auguri ora – ha continuato – proprio per mostrare ai calabresi di cosa sono capaci le donne. Non a caso il nuovo questore di Cosenza, Giovanna Petrocca, che è la prima donna a rivestire il prestigioso incarico per la provincia cosentina ha anche dichiarato chiaramente “sono calabrese e orgogliosa di dirigere la questura di Cosenza”. Mentre Paola Galeone fu commissario prefettizio a Corigliano Calabro». La Calabria ha bisogno, infatti, di donne, possibilmente calabresi, che amino il territorio da cui vengono e non lesinino di lavorare per essa. Proprio come sta avvenendo in questi mesi. Un altro dato importante all’analisi lo offre il report di Openpolis sulle presenze ai lavori di Camera e Senato ci dice che ai primi posti in Calabria ci sono due donne (entrambe cosentine). Al Senato è proprio la senatrice Abate mentre alla camera è la collega pentastellata Anna Laura Orrico. «Una Calabria che cambia – ha concluso la Abate – e lo fa tingendosi di rosa.Do il benvenuto sia al Questore che al Prefetto e faccio lorogli auguri di buon lavoro.Mi auguro che presto ci incontreremo per far crescere sempre più la sinergia istituzionale.