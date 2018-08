Per il terzo anno consecutivo nell’ultima settimana di agosto il centro

storico di Gioia Tauro si trasforma in un villaggio del cinema indipendente

internazionale.

Inizia infatti stasera 21 agosto e si conclude sabato 25 agosto il “Gioia

Tauro film festival”, la manifestazione promossa dall’associazione

culturale Gioia 3.0 in partnership con la Stayblack e la Regione Calabria.

La direzione artistica del festival è affidata dal primo anno al regista

Jonas Carpignano.

L’artista italo americano, vincitore del David di Donatello e di numerosi

altri prestigiosi riconoscimenti è riuscito, anno dopo, anno a fare

arrivare nella città del porto pellicole e registi di livello

internazionale.

In questo modo il “Gioia Tauro film festival” ha attirato l’attenzione

degli appassionati di cinema che scelgono di venire a Gioia Tauro per

confrontarsi con artisti di enorme talento.

Infatti oltre alle proiezioni e a una intervista agli ospiti al termine del

film, ogni giorno è previsto un aperitivo al tramonto sulla terrazza di

Palazzo Baldari, dove gli appassionati avranno la possibilità di

chiacchierare con i registi arrivati a Gioia Tauro.

Saranno presenti al festival Behn Zitlin, Bill Ross, Julie Billy, Crystal

Moselle, Rachelle Vinberg, Z Behl, Paz Lazaro, Constanza Arena, Karel Och,

Leonardo Guerra Seragnoli, Katrin Pors, Emma Doxiadi, Esmeralda

Momferratou, Alice Rohrwacher, Alba Rohrwacher, Ariel Kleiman, Sezy

Kleiman, Leonora Lonsdale e Jack Sidey.

«Il fatto che la città di Gioia Tauro sia associato in importanti ambienti

culturali di tutto il mondo per la nostra manifestazione – ha dichiarato il

presidente dell’associazione Gioia 3.0 Maurizio Galluccio – è per tutti noi

un motivo di grande orgoglio ed è un risultato che abbiamo centrato grazie

alla caparbietà di Jonas Carpignano e dei nostri soci e alla lungimiranza

della Regione Calabria e del presidente Oliverio che ha creduto nella

grande valenza del festival e ci ha dato una importante mano per farlo

crescere. Registi di grande livello ogni anno vengono a Gioia Tauro e sono

spesso contenti di ritornare. Questo è per noi il più bello dei risultati».

Questo il programma:

Martedì 21 AGOSTO

ORE 19.30 cocktail di benvenuto (Palazzo Baldari)

Ore 21 proiezione “LA BATTAGLIA DI ALGERI”

+Q&A con Bill Ross (Piazza Silipigni)

Mercoledì 22 AGOSTO

ORE 19.30 cocktail di benvenuto (Palazzo Baldari)

Ore 21 proiezione “LAZZARO FELICE”

+Q&A con Alice e Alba

Rohrwacher (Piazza Silipigni)

Giovedì 23 AGOSTO

ORE 19.30 cocktail di benvenuto (Palazzo Baldari)

Ore 21 proiezione “LIKEMEBACK”

+Q&A con Leonardo Guerra Seràgnoli (Piazza Silipigni)

Venerdì 24 AGOSTO

ORE 19.30 cocktail di benvenuto (Palazzo Baldari)

Ore 21 proiezione “FILM A SORPRESA”

+Incontro con Crystal Moselle e Rachelle Vinberg (Piazza Silipigni)

Sabato 25 AGOSTO

ORE 21 proiezione “FILM A SORPRESA”

+ incontro con Katrin Pors(Piazza Silipigni)