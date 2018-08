Capistrano (VV) – Nella corso della mattinata odierna, 21 agosto 2018, i

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno,

unitamente al personale delle Stazioni Carabinieri di Monterosso Calabro,

San Nicola da Crissa e Vazzano, durante un preordinato servizio finalizzato

a contrastare i reati in materia di armi e munizioni, traevano in arresto,

in flagranza di reato, TUCCI Salvatore, cl.56 originario di Capistrano.

Nello specifico, i militari, alle prime luci dell’alba, si recavano presso

l’abitazione del TUCCI per eseguire una perquisizione domiciliare e,

all’interno di un garage a lui in uso, veniva rinvenuto, occultato tra

alcuni sacchi di plastica, un fucile “Remington” con matricola abrasa. La

perquisizione, quindi, continuava e venivano rinvenute nr. 39 cartucce cal.

12, compatibili con la stessa arma.

I militari, quindi, decidevano di estendere la perquisizione anche alla

proprietà adiacente ove venivano rinvenute altre 50 cartucce, sempre cal.

12, occultate all’interno di un grosso barattolo in vetro, sempre

compatibili, tra l’altro, anche con l’arma ritrovata.

Il TUCCI, quindi, veniva arrestato e, su disposizione dell’Autorità

Giudiziaria, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa

di processo. Tutto il materiale rinvenuto, invece, è stato sottoposto a

sequestro.