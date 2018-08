Reggio, l’1 settembre la gara ciclistica “Primo Trofeo MTB Città di Rosalì”

Giorno 1 settembre nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS

Madonna della Montagna, promossi dal comitato feste della parrocchia “S.

Maria d’Itria” di Rosalì, si svolgerà la gara ciclistica “Primo Trofeo MTB

Città di Rosalì”.

La manifestazione organizzata da Ciclo Bike Villese, patrocinata dal

Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città metroplitana di Reggio

Calabria e dalla Uisp, si svolgerà in Piazza Chiesa a Rosalì, nel Comune di

Reggio Calabria.

Il raduno è previsto per le ore 14.00, alle 15.00 invece la partenza della

competizione.

Per iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@ciclijiriti.it

e ciclismo.calabria@uisp.it.

Per informazioni rivolgersi a Antonio Bova 3894238565 o all’indirizzo

ciclobikevillese@gmail.com

Una magnifica giornata di sport, sano agonismo e divertimento che vedrà

grande partecipazione e coinvolgimento, grazie ad una perfetta

organizzazione.

Prevista ampia partecipazione di corridori e pubblico da tutti i comuni

dell’area della città meteoplitana: da Campo Calabro a Villa San Giovanni,

passando per Melito Porto Salvo e Motta San Giovanni, fino ad arrivare a

Palmi e Gioia Tauro.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle due ruote e non,

una splendida occasione di socialità e aggregazione.