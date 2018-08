A Motta avviso pubblico per l’erogazione di ticket finalizzati all’acquisto di beni primari per l’infanzia

“Per tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario n°4 dell’Asp 5, in riferimento al Piano di interventi per l’infanzia e per le famiglie in difficoltà, è stata prevista l’erogazione di ticket del valore di 350 euro a favore delle famiglie maggiormente disagiate e residenti nei Comuni di Melito Porto Salvo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo per l’acquisto di beni primari per la prima infanzia”.

A ricordarlo, dopo l’annuncio di qualche mese fa e a pochi giorni dalla scadenza dei termini, è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Motta San Giovanni, Enza Mallamaci, delegata dal sindaco Giovanni Verduci a seguire le iniziative del Distretto Socio Sanitario n°4 che ha come ente capofila il Comune di Melito Porto Salvo.

“Possono concorrere all’assegnazione del ticket – spiega meglio l’assessore – esclusivamente i nuclei familiari con minori da zero a 36 mesi, cittadini italiani o comunitari residenti in uno dei Comuni del Distretto da almeno tre anni, e che si trovino in condizioni di comprovato bisogno con l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiorealla soglia dei 7.500,00 euro”.

“I soggetti beneficiari – aggiunge Mallamaci – in possesso dei requisiti previsti e dopo aver letto l’Avviso integrale, dovranno compilare la domanda scaricabile dal sito istituzionale del nostro Comunee farla pervenire in busta chiusa (anche a mano) all’Ufficio Protocollo entro lunedì 10 settembre. Alla domanda, sottoscritta, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento e della certificazione ISEE in corso di validità. Il Comune di residenza curerà la valutazione dei requisiti, l’assegnazione dei relativi punteggi e la formazione della graduatoria che sarà poi trasmessa al Comune di Melito Porto Salvo, ente capofila”.

“Ai cittadini beneficiari – continua l’assessore – sarà poi fornito l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati e solo presso loro potranno utilizzare i ticket per prodotti per l’igiene del bambino, pannolini, apparecchi per l’allattamento, alimenti per la crescita e lo svezzamento, farmaci non rimborsabili e da banco per bambini, prodotti di medicazione, apparecchi sanitari, medicazioni e integratori. All’esercizio commerciale convenzionato il rimborso del buono acquisito sarà effettuato dal Comune di Melito Porto Salvo entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, previa presentazione e rendicontazione dei buoni stessi con l’indicazione dei beni acquistati”.

“Invito i miei concittadini – conclude quindi Enza Mallamaci – a recarsi presso le sedi comunali o a contattare l’Ufficio Politiche Sociali allo 0965.718208 per avere maggiori informazioni o chiarimenti sull’Avviso che rappresenta un concreto e utile aiuto alle famiglie in difficoltà”.