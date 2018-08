“L’impegno e la costanza dimostrate dal Senatore di Forza Italia Marco Siclari meritano un plauso e tutto il sostengo del partito”.

Con queste parole il Responsabile Enti locali per l’ambito territoriale provinciale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Avv. Vincenzo Barca commenta la presa di posizione del Senatore Siclari che, raccogliendo la segnalazione di Nuccio Pizzimenti, operativo e attento alle problematiche della Città Metropolitana, ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere conto dell’operato del Sindaco Falcomatà e del Presidente della regione Oliverio.

“La gestione fallimentare del Sindaco Falcomatà è arrivata a picchi eclatanti. Questa della metanizzazione è solo l’ultima distrazione imperdonabile in ordine di tempo ma Forza Italia non resterà a guardare. Ringrazio Nuccio Pizzimenti per il suo contributo fondamentale, il Consigliere comunale dott. Pino D’Ascoli e il Senatore Siclari per aver preso a cuore le istanze del territorio. L’era Falcomatà è conclusa ormai da tempo adesso tocca a nuove energie e forze politiche scendere in campo per dare nuova linfa alla città”, bene ha fatto Pizzimenti a chiedere il voto anticipato per uscire fuori dal tunnel, Reggio Calabria ed i reggini tutti devono voltare pagina. Ormai la Città Metropolitana con i suoi cittadini, ha concluso Barca, in merito alla (mala) gestio politica di Falcomatà si è divisa in due parti, i piu ottimisti fischiettano il brano Tapis roulant del noto e bravo cantautore reggino Aufusto Favaloro che é diventato il tormentone della movida reggina; mentre quelli più pessimisti non fanno che parafrasare il titolo di un noto film del grande Massimo Troisi: “Non ci resta che piangere”.