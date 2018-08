Caro Rocco Albanese non c’è mai stato nessun attacco e nessuna polemica. – a scrivere

è Antonio Malara segretario di sbarre del partito democratico – Smettiamola con

questa politica della ricerca dell’offesa e del vittimismo che è oltremodo desueta

e costruiamo il futuro della nostra città. Tu per primo che sei eletto dal popolo

hai l’obbligo di attuare gli strumenti più consoni alla vita amministrativa della

stessa. Sai benissimo che quanto più o meno giustamente stai affermando in questa

tua nota di risposta, amministrativamente lo devi affrontare nella commissione alla

quale sei stato delegato. Questo ho cercato di sintetizzare fino ad oggi. – conclude

il dirigente DEM Malara – Io da cittadino, appartenente alla base del partito democratico,

sento l’obbligo di evidenziare tutto questo e continuerò a farlo a 360 gradi su

tutte le problematiche che affliggono la società civile.

Antonio Malara segretario di sbarre del PD