Viola Reggio Calabria continua a rafforzare la propria Area Tecnica, aggiungendo

una figura storica di Reggio Calabria e non solo per continuare a perseguire la strada

che il club ha scelto di intraprendere: bentornato a Kim Hughes, questa volta nel

ruolo di Coordinatore Tecnico Giovanili e Supporto Tecnico alla Prima Squadra.

Hughes, che da giocatore ha disputato due stagioni a Roma (1981-83, con uno scudetto),

cinque nella nostra Reggio Calabria (1983-88) e una a Brescia (1988-89), vanta una

carriera di tutto rispetto come tecnico, avendo lavorato come assistente in tre squadre

NBA (Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers) dal 1998 al 2015.

Dal 4 febbraio al 15 aprile 2010, inoltre, Hughes è stato capo allenatore “ad interim”

dei Clippers, sostituendo Mike Dunleavy.

Tornato a vivere a Reggio Calabria, nella stagione 2015-16 è stato collaboratore

dello staff tecnico della Viola con coach Benedetto e in seguito della Vis Reggio

Calabria.

L’AD Coppolino: < >.