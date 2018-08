Venerdì, alle ore 19, al Castello Ruffo di Scilla, l’Associazione Culturale

“Costa Viola” organizza la sesta edizione del Premio per la medicina Prof.Giuseppe

Zagari .

La figura delProf.dott. Giuseppe Zagari medico e scienziato, sarà ricordata daldott.

Mario Patafio.

IlProf.dott.Francesco Saverio Ambesi Impiombatorelazionerà su Vaccini:tra verità,

immaginazione e fantasia. Se si avesse un po’ più di conoscenza di certi fatti,

di certe teorie, di certe opportunità, di certe tecniche di ragionamento corretto,

forse il nostro vivere in meglio o peggio non sarebbe totalmente lasciato al caso.

Infatti per quest’anno abbiamo deciso di trattare il tema dei vaccini ci spiega il

presidente dell’associazione Costa Viola Pino Palermo.

Perchè riteniamo che la conoscenza ci può fare affrontare questa tematica in modo

migliore e decidere con più consapevolezza, senza cadere vittime di imbonitori e

di cialtroni in cattiva fede che millantano un sapere che non hanno. Speriamo che

la conoscenza che potremo trasmettere tramite uno scienziato come il Prof.Ambesi

Impiombatoci permetta di conoscere, fatti, teorie, opportunità e tecniche che ci

possano portare ad un ragionamento corretto , almeno il più che possiamo, almeno

finché possiamo.

I premiati di questa edizione saranno Prof.dott.Luigi Sofo docente Università Cattolica

Roma e direttore della chirurgia addominale del Columbus,alla carriera.Dott.ssa Gabriella

Caridi ,allieva della scuola Francese di chirurgia plastica ricostruttiva, alla solidarietà.

Dott.Fabio Cacciola, neurochirurgo dirigente medico Università di Messina,responsabile

della chirurgia spinale, alla calabresità.