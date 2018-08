di Angela Strano

DELIANUOVA (RC) – Lo scorso 19 agosto, presso la libreria “Librarsi” è stato presentato il libro di Mimma Licastro Minniti, “Tra le pieghe del tempo”. Presenti oltre all’autrice e all’editore Raffele Leuzzi, il presidente dell’Associazione Culturale “Anassilaos” di Reggio Calabria, Stefano Iorfida, il critico letterario Francesca Neri, la professoressa Pina De Felice responsabile “Poesie” del’associazione “Anassilaos” e Don Giancarlo Musicò, parroco di Delianuova nonchè direttore del centro culturale diocesano “Il Faro”. Dopo i saluti di Iorfida, Francesca Neri ha analizzato e spigato il testo, un libro autobiografico che ripercorre la fanciullezza spensierata a Delianuova, oggi, infatti, l’autrice vive a Reggio Calabria, gli anni del colleggio presso le suore di Maria Ausiliatrice dove, dopo i primi momenti di ribellione, matura la chiamata alla vita religiosa, l’abbandono poi di tale scelta e, invece, la prosecuzione degli studi con la laurea in lettere moderne, l’insegnamento e l’emigrazione in una cittadina del bergamasco, infine, l’incontro con il compagno di una vita, il pittore Mintom. Don Giancarlo ha parlato di un testo di fede e di speranza, “una speranza cristiana che è una virtù che entra nel labirinto della vita e trova sempre nuove vie di uscita”. “Mimma esprime in questo lungo racconto di vita la sua dimensione umana e vuole farci partecipi del suo mondo interiore”, così la De Felice. Infine l’autrice, ha spigeto i motivi che la hanno spinta a scrivere questo testo autobiografico, per chiarire cioè alcuni aspetti della sua esistenza che ancora sentiva irrisolti dentro di lei. “Ho voluto narrare me stessa, la mia famiglia, il mio paese, e narrando me stessa ho parlato anche della società in generale, degli aspetti economici, sociali, culturali degli anni che ho attraversato”. Durante la serata sono stati letti alcuni brani tratti dal libro. Mimma Licastro è nota per avere pubblicato, negli anni, diverse raccolte di poesie.