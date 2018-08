Dal 16 al 19 agosto si è svolto a Villa San Giovanni l’evento “ItalianGoodFamily”, quattro giorni dove alcune tra le più note imprese della città hanno organizzato una degustazione di prodotti tradizionali del territorio nell’incantevole Via Marina di Cannitello attraverso lo Street Food organizzato dalla Proloco della città insieme al Comune di Villa San Giovanni. Hanno partecipato all’evento gastronomico il pub “La Sosta”, la pizzeria “la Mediterranea”, il pub “El Puerto”, la pizzeria “Pit Stop”, la macelleria “Cassone”, la pizzeria “Double”. Le serate sono state allietate dagli spettacoli dei “Rupture jazz trio” con Rocco e Matteo Scarcella ospiti, poi con la musica popolare calabrese dei “Mattanza” e il comico di Zelig “Cacioppo”. L’ultima sera il Sindaco della Città Giovanni Siclari sul palco ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e ha relazionato sulle attività svolte in questo ultimo periodo e sui programmi futuri.

«Anche quest’anno Villa ha regalato momenti di gioia, condivisione e divertimento ai cittadini e turisti – ha dichiarato il sindaco Giovanni Siclari – Nonostante il poco tempo dal mio insediamento si è lavorato per dare un’impronta positiva e la città ha risposto riempiendo la piazza durante tutti gli eventi. L’apporto della ProLoco è stato fondamentale e, come ho avuto modo di ricordare durante la serata di chiusura, l’attività dell’amministrazione continua incessante per dare risposte concrete soprattutto sui temi caldi che la città attende da tempo».

Infatti si è svolto anche l’evento Citycreative’018 un momento dedicato a cittadini e imprese promosso dall’Associazione Proloco Villa San Giovanni in quanto meritevoli per essersi distinti nel territorio. Questo evento ha il fine di unire il territorio e il cittadino in un unico connubio dove l’amore per una società migliore progredisce continuamente. Attraverso le relazioni che gli associati Pro Loco, vivono nel territorio, vengono individuati ogni anno i personaggi da premiare. Quest’anno consegneremo una simbolica gratificazione in cristallo di rocca realizzata dall’orafo villese Giuseppe Annino.I premiati di quest’anno sono stati il Parlamentare Marco Siclari premiato dalla Presidente Proloco Salvina Messinacon la seguente motivazione:«oltre ad essere il primo senatore villese nella storia è anche il più giovane senatore della Repubblica Calabrese, cioè il più giovane senatore che abbia mai avuto nella storia la Calabria. Già distinto per attività parlamentari ha presentato diverse interrogazioni e proposte di legge.Siamo certi – ha concluso la Presidente Proloco Salvina Messina- del suo amore per Villa San Giovanni, siamo lieti di avere un rappresentante che contribuirà a portare le problematiche del nostro territorio al governo centrale. Ne riconosciamo le qualità e anche la disponibilità verso il territorio, basta seguire su Facebook per vedere il suo intenso lavoro per il Sud in particolare per Villa San Giovanni».

È stata poi invitato a salire sul palco l’impresa Bar pasticceria “Bellantone” premiata dal Sindaco della Città Giovanni Sìclari con la seguente motivazione:

È stata poi il momento dell’insegnante Ivana Perpiglia premiata dalla consigliera comunale Maria Giovanna Santoro.

Gratificazione consegnata anche al Dottor Salvatore Cotroneo premiato dall’orafo Giuseppe Annino. Riconoscimento anche all’impresa Imbesi consegnato dal AntoninoGiustra.

È stata poi invitata a salire sul palco Raffaella Battaglia alla quale viene consegnato un riconoscimento per le i traguardi sportivi raggiunti, riconoscimento consegnato dal consigliere Pietro Caminiti. Riconoscimento anche per lo scrittore Rocco Alizzi consegnato da uno dei giornalisti storici della città il prof Enzo Ruoti. Riconoscimento ai giovani a partire dal Ragionier Pasquale Floccari consegnato dal consigliere comunale Giovanni Imbesi al giovane talento informatico. L’associazione Proloco attraverso questa iniziativa arrivata alla quarta edizione, vuole ringraziare quanti continuano a lavorare diligentemente e che quindi sono un esempio in una terra da troppo tempo lasciata sola. «Auguriamo alla classe politica comunale – ha concluso la Messina – un buon lavoro per la crescita positiva nel futuro di questa città tanto amata da tutti noi».