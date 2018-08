Pizzimenti (FI): “Albanese vittima di se stesso, esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza”

“Consigliere Rocco Albanese, come da allegata prova che dimostra che è anche smemorato, gli ricordiamo che il consigliere Giovanni Latella esponente della maggioranza, aperto al dialogo, si era adoperato per trovare soluzioni in merito alla raccolta differenziata, dopo avere concordato con Lei aveva inviato il sottoscritto lunedì 12 Giugno 2018, per illustrare l’idea Progetto, ma il suo ostruzionismo ha bloccato il tutto. Per tanto si dimetta da consigliere comunale, non le consentiamo di mortificare le nostre intelligenze e mistificare la realtà, tutti hanno compreso che è uscito alla scoperto dopo il ns. attacco politico tramite gli organi di stampa, con la presa di posizione di autorevoli esponenti del Partito Democratico”.

È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria – spiega l’azzurro – Abbiamo presentato un’idea progettuale che intende dare un contributo costruttivo all’Amministrazione Comunale ed alla cittadinanza reggina, che sta subendo disagi notevolissimi dall’introduzione della raccolta differenziata, specie nel Centro Storico dal mese di Maggio 2018 vi è uno schifo figlio della politica Falcomaniana.

Gli interventi proposti sono diretti ad efficientare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, riducendo i pericoli per la salute e consentendo di mantenere l’ordine ed il decoro urbano”.

Pizzimenti è consapevole dei limiti di Albanese e non molla la presa – Criticare l’idea progetto Raccolta DifferenziAmola 2.0 senza averla approfondita e studiata appare frutto di insipienza politica e scarso rispetto della cittadinanza – l’esponente azzurro rilancia e mette alla berlina Rocco Albanese, il male è generato dall’ignoranza – Criticare per giunta senza alcun presupposto di fatto e di merito dimostra tutto il basso livello di dialogo istituzionale di chi dovrebbe rappresentare, come consigliere comunale prima e poi come presidente di commissione, l’intera città – Nuccio Pizzimenti sottolinea che Rocco Albanese – preferisce difendere pretestuosamente e pregiudizialmente la propria parte e/o fazione partitica, dimostrando di non aver a cuore le sorti della città, che viene usata invece che essere servita”.

Nuccio Pizzimenti prosegue il suo ragionamento, ed entra nel merito del problema – le accuse lanciate dell’esponente Pd sono aprioristiche ed irresponsabili: anche ammesso che l’idea progetto abbia preso spunto da esperienze di altre città, certamente più avanzate in tema di raccolta differenziata, non si capisce la resistenza che la sinistra che amministra la Città mostra e dimostra, forse per mancanza di cultura amministrativa e certo per un deficit di umiltà”.

Pizzimenti ha gioco facile, ed affonda Albanese che è vittima di se stesso – Occorre precisare che trattandosi di idea progettuale e non di un progetto, per altro molto chiaro in 18 pagine e non confuso come cerca di fare apparire l’Albanese, la nostra idea progetto era stata anche consegnata integralmente alla stampa alla presentazione a Palazzo San. Giorgio, contrariamente da quanto sostenuto da Albanese, autore di un attacco che malcela intransigenza comunista di cui è profondamente pervaso, non ha bisogna di alcun piano finanziario, in quanto necessitano nel progetto nella seconda fase – e parte l’affondo che annienta Albanese – In ogni caso è bene precisare che molti dei suggerimenti proposti all’amministrazione ed offerti gratuitamente alla città per meri amore e spirito civico, sicuramente elementi sconosciuti per Albanese, possano essere introdotti a costo zero, solo procedendo alla rimodulazione temporale dell’esposizione e della raccolta dei mastelli, non entro le ore 21 poiché generano area di rifiuti sui marciapiedi pubblici a tutte le ore sotto il sole, altresì è anche necessario cambiare il giorno di ritiro il lunedì alle attività parrucchieri ed estetiste, perchè non è concepibile ritirare i rifiuti quando sono chiusi per riposo settimanale, pensiamo anche al ritiro del vetro ogni 15 giorni che obbliga le persone ad avere centinaia di bottiglie e vasi in casa per un lungo periodo, è comprensibile il problema per il carico del peso per smaltire il tutto – Ecco la soluzione per incrementare le entrate comunali, Albanese si sciacqui la bocca quando parla del sottoscritto anche come imprenditore, perché non ha nessuna cognizione economica e molti limiti: I controlli incrociati suggeriti con tecniche innovative per scovare gli evasori rappresento una entrata per le casse comunali, e di conseguenza contribuiranno anche a non fare buttare spazzatura agli incivili che condanniamo in ogni posto della Città”.

In effetti, lette le motivazioni del Forzista si evince che non c’è niente di più terribile di un’ignoranza in azione – Pizzimenti invita Albanese e quanti come lui preferiscono aggredire e screditare gli avversari politici invece che collaborare, a riflettere su come l’Amministrazione Falcomatà, di cui fa parte degnamente, è riuscita nel difficilissimo compito di far sperare tutta la cittadinanza nell’immediato ritorno alle urne prima della fine della consiliatura”.

Pizzimenti altresì ritiene “Se i metodi sono questi, arroganti e aggressivi, è meglio che si stacchi subito la spina, impedendo che l’agonia della città prosegua assieme a quella di una maggioranza ormai più confusa che coesa, senza alcuna visione di prospettiva e senza sapere accettare l’idea di una sconfitta elettorale ormai certa ed inevitabile”.

Conclude Nuccio Pizzimenti “Il dinamico interloquire con l’Amministrazione Comunale peraltro da me svolto con toni sempre pacati e civili, nelle mie intenzioni è finalizzato ad un costruttivo e creativo dialogo, nel tentativo di rappresentare così un vero tramite tra il cittadino e le istituzioni. Agli esponenti del Pd Antonino Castorina, Giovanni Latella, al Presidente del Consiglio Demetrio Delfino corretto interprete del ruolo assegnatogli ed in particolare al giovane emergente Antonio Malara va il merito di aver lavorato per il bene della Città.

Rocco Albanese tragga le dovute conclusioni, tolga il disturbo, Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza, per risolvere i problemi è necessaria buona politica e conoscenza”.