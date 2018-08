Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Rosario Maddaloni, classe 98, che arriva in prestito dal Palermo con diritto di riscatto in favore del Rende e contro-riscatto in favore del Palermo. Maddaloni è cresciuto nel settore giovanile del Palermo ed ha disputato una stagione in Lega Pro con il Fano. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Modesto.