Si sono conclusi in questi giorni i lavori di potenziamento delle condotte idriche del territorio cittadino. I lavori, gestiti dal consorzio acquedotto Vina, hanno interessato principalmente le zone di San Leonardo, San Filippo, Profania e località Prato. Gli interventi si sono caratterizzati per la messa in opera di nuove condotte, di maggior portata, che andranno a risolvere le annose carenze idriche che le zone in questione hanno patito per decenni. L’intervento strutturale realizzato risolverà definitivamente tali annose carenze idriche.«L’insufficienza delle condotte ed il prolungato disinteresse hanno portato gli abitanti di Profania e San Filippo a sopportare per oltre 20 anni la mancanza d’acqua, specie durante il periodo estivo – ha spiegato il sindaco Giuseppe Ranuccio – L’intervento strutturale realizzato risolverà definitivamente tali annose carenze idriche. Il lavoro per le zone periferiche è ancora lungo, le problematiche sono molte, ma la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di intervenire su tutto il territorio cittadino con uguale attenzione, restituendo a tutte le aree della città i servizi pubblici, le forniture, la qualità e la sicurezza per la migliore qualità della vita di tutti i cittadini.». L’intervento ha richiesto lo scavo di un lungo canale lungo la strada statale 18, in località San Leonardo e San Filippo, presto i lavori saranno ultimati con il ripristino finale dello stato dello stato dei luoghi.