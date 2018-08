La città di Cetraro, perla del Tirreno, conferirà al guru della

comunicazione Monica Macchioni il premio “Terra Calabra”. L’evento si

svolgerà la sera del 25 agosto. Monica Macchioni non è né un’addetta

stampa, né una portavoce: è una consulente di immagine a 360° che

suggerisce come, dove e quando uscire, su che argomento e su quale media.

Lei crea rapporti e relazioni, e a volte valorizza anche qualche notizia

vista la sua dimestichezza nel muoversi nelle redazioni. Classe 1979 è

fondatrice della “Macchioni Communications” e della “Male edizioni”, casa

editrice che ha pubblicato libri di successo. Come quello di Rita

Cavallato su Denis Bergamini, che ha vinto quattro premi internazionali al

giornalismo d’inchiesta. Quello di Maria Giovanna Maglie, che aveva

previsto prima la vittoria di Trump in controtendenza con i grandi

opinionisti del mondo. Poi i diseredati di Fabrizio Rizzi, Di Corsa e di

Carriera di Maria Antonietta Spadorcia, Che cinema è la vita di

Massimiliano Buzzanca, I conti con Craxi di Paola Sacchi. E’ trasversale e

lavora indistintamente con politici, di destra o di sinistra, centro,

cattolici o riformisti che siano. Vanta tra i suoi clienti anche partiti

politici, importanti associazioni, fondazioni, aziende e liberi

professionisti. Si sono fra gli altri negli anni rivolti a lei, in qualità

di esperta di comunicazione e dei salotti che contano: Vittorio Sgarbi,

Marco Rizzo, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Paola Ferrari Debenedetti,

Mario Baccini, Claudio Lotito, L’astronauta Umberto Guidoni, Gianfranco

Librandi, Cosimo Ferri, Fabrizio Cicchitto, Elisabetta Gardini, Matteo

Colaninno, Maria Stella Gelmini, Lara Comi, Licia Ronzulli, Saverio Romano,

Lucio Malan, Anna Maria Bernini, Italo Bocchino, Francesco Pionati. La

Macchioni, insomma, è un’istituzione. Attiva quasi 24 ore su 24, reperibile

in ogni momento e sempre connessa con i suoi diversi BlackBerry da cui non

si separa mai e che non smette di guardare e tastare nemmeno se sta

intrattenendo una conversazione. Si sveglia ogni mattina alle 3 per leggere

tutti i giornali e compila una preziosa rassegna stampa che è il punto di

partenza quotidiano per molti addetti alla comunicazione. Ultimamente sta

investendo molto nella comunicazione digitale che insieme a quella

tradizionale crea un connubio perfetto per aprire nuove reti di business e

migliorare l’immagine dei suoi clienti.

Inoltre è lanciata in nuove sfide imprenditoriali che stanno man mano

allargando il brand comunicativo in altri campi dell’economia.