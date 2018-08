Durante una lezione di 50 minuti in tedesco tenutasi all’Università

di Friburgo intitolata “Olio di cocco e altri errori nutrizionali” e

pubblicata su YouTube, la prof. Michels ha espresso molto chiaramente

le proprie perplessità riguardo l’attuale tendenza nutrizionale di

incorporare l’olio di cocco nella dieta che si presume contribuisca a

ridurre il peso e sia a migliorare la funzione cerebrale. Ci sono

molti che usano l’olio di cocco praticamente in tutti gli alimenti che

consumano come olio da cucina sino come condimento per il tè. Alcuni

fanno i gargarismi o sciacquano la bocca con l’olio di cocco

chiamandolo “olio che tira”. Mentre per la ricercatrice l’olio di

cocco è uno dei “uno dei cibi peggiori che si possano mangiare”,

definendolo “veleno puro”. Il suo status di superfood era già stato

esaminato lo scorso anno, dopo che l’American Heart Association (AHA)

aveva aggiornato le sue linee guida, che raccomandavano di evitare un

consumo eccessivo in quanto dannoso per la salute a causa degli acidi

grassi saturi presenti nell’olio di cocco. Secondo la prof. non vi

sono studi in grado di mostrare i significativi benefici per la salute

dati dal consumo di olio di cocco. Quest’ultimo sarebbe addirittura

più pericoloso del lardo perché contiene quasi esclusivamente acidi

grassi saturi, nemici delle coronarie. Gran parte delle linee guida

dietetiche internazionali raccomandano di utilizzare i grassi saturi

con moderazione. L’olio di cocco, aggiunto alla nostra dieta, non

farebbe altro che aumentare l’assunzione di grassi poco salutari. Ma

non tutti sono d’accordo su questo punto. C’è chi ritiene che sia

addirittura in grado di tenere a bada il colesterolo. Per Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, si tratta, dunque, di un

ulteriore dato che conferma le incertezze circa i possibili rischi

connessi all’utilizzo di questi prodotti. Pertanto sarebbe

auspicabile che le autorità sanitarie europee e nazionali procedano

con verifiche celeri circa l’insussistenza di pericoli per la

salute dei consumatori. Come in ogni cosa, se proprio non se ne può

fare a meno, la parola d’ordine rimane una: moderazione. Chiaramente,

le indicazioni non riguardano l’uso per l’estetica ma quello

alimentare.