Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono

state ritirate dal mercato, Francia e Italia hanno attivato il Sistema

rapido di allerta europeo (Rasff n° 2018.2392 del 22.08.18)

avvisando le autorità sanitarie dei diversi Paesi europei circa la

presenza di Listeria monocytogenes in pancetta bacon prodotta in

Italia e commercializzato anche all’estero. Attualmente le

informazioni sulla distribuzione non sono ancora disponibili. Il

motivo del ritiro è una contaminazione da Listeria monocytogenes, un

batterio che può dare origine a disturbi gastrointestinali e in

alcuni soggetti a rischio può sfociare in malattie sistemiche più

gravi come la meningite. Si ricorda che la listeriosi fa parte del

gruppo di malattie definibili come tossinfezioni alimentari e prende

il nome dall’agente patogeno che la causa, il batterio Listeria

monocytogenes. La listeriosi è particolarmente pericolosa per le

persone immunodepresse, malati di cancro, diabete, Aids, persone

anziane, neonati e donne in gravidanza. La listeriosi può assumere

due forme:

diarroica, più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si

manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione;

invasiva o sistemica, che attraverso i tessuti intestinali e il flusso

sanguigno si diffonde sviluppando forme più acute di sepsi,

encefaliti e meningiti. In questo caso, tra l’ingestione del cibo a

rischio e la manifestazione dei sintomi possono passare anche periodi

di tempo piuttosto consistenti, talvolta fino a 90 giorni.

Dato il rischio grave che si corre in seguito alla contaminazione del

batterio particolarmente patogeno, Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,

raccomanda massima allerta, in attesa che il Ministero della salute

comunichi sul suo sito web, nella sezione “Avvisi di sicurezza” i

lotti, il produttore ed il nome della pancetta bacon interessato dal

richiamo dal mercato europeo e non solo.