Il 22 agosto 2018 il Ministero della Salute italiano ha inviato una

comunicazione al sistema di allerta rapido europeo (Rasff) segnalando

il ritiro dal mercato italiano di una marca di acqua minerale

naturale proveniente dall’Italia contaminata che emana odore anomalo

(solforoso). La segnalazione (Dettagli di notifica – 2018.2389) è

pubblica solo perchè le bottiglie sono esportate in Svizzera e in

questi casi la norma europea prevede l’obbligo di informare il

Rasff. Nello specifico il Ministero italiano ha deciso di sospenderne

la vendita avviando il 06/07/2018 il campionamento per una nuova serie

di analisi. L’acqua, infatti, in base ai dettagli della notifica

emana una puzza sulfurea di cui non si capisce l’origine. In Italia

non c’è stata nessuna comunicazione, nulla è stato detto ai

consumatori che non hanno alcun modo per scoprire quale sia il marchio

e il lotto delle bottiglie sotto accusa. Certo tutto lascia supporre

che il pericolo non sia grave (indeciso), ma diffondere la notizia

è una questione di rispetto nei confronti dei cittadini. In altri

Paesi europei le notizie delle allerta vengono divulgate in rete da

parte delle stesse aziende o da parte delle autorità sanitarie che le

raccolgono e le diffondono. In Italia solo la Valle d’Aosta

fornisce le informazioni sui prodotti sottoposti ad allerta e al

ritiro che transitano sul territorio regionale. Dato che ad oggi non

si conosce la causa del cattivo odore e di un sapore altrettanto poco

gradevole, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, raccomanda massima allerta,

in attesa che il Ministero della Salute comunichi sul suo sito web,

nella sezione “Avvisi di sicurezza” i lotti, il produttore ed il nome

dell’acqua minerale naturale interessata dal richiamo dal mercato

europeo e non solo.