Prosegue incessante l’impegno nel Collegio Calabria Sud che il 4 marzo scorso ha eletto Maria Tripodi parlamentare della Repubblica nelle file del Partito di Silvio Berlusconi. La rappresentante Calabrese di Forza Italia alla Camera dei Deputati, continua a marcare il territorio, a dimostrazione di ciò la sua presenza costante e la sua vicinanza alle diverse realtà che presentano problematiche e chiedono un confronto con le istituzioni. Nonostante il periodo estivo la parlamentare ha continuato a mantenere vivo e attivo il suo impegno, recandosi in visita presso il Reparto di Ortopedia dell’ospedale Ospedale Basso Jonio a Soverato guidato dal dott. Ippolito Menitti, reparto a rischio chiusura per mancanza di personale e riaperto solo nei giorni scorsi grazie alla dedizione degli operatori. Una problematica sulla quale l’On. Tripodi aveva preso duramente posizione contro la chiusura e rivendicando il diritto alla Salute dei cittadini calabresi, come battaglia del movimento azzurro. Questione sottoposta anche all’attenzione del Capogruppo di Forza Italia in Commissione Sanità del Senato della Repubblica Marco Siclari.

«Mi sono sincerata dell’attuale situazione del reparto – ha dichiarato la Tripodi – ascoltando le istanze del personale medico e paramedico, garantendo sul fatto che il nostro movimento continuerà, ad ogni livello e in ogni sede, la battaglia già iniziata a tutela della struttura, polo di eccellenza nazionale in campo ortopedico».

Inoltre L’onorevole Tripodi, che tra i parlamentari è tra le più attive in Parlamento con una presenza che sfiora il 90% delle votazioni, in qualità di capogruppo di Forza Italia in commissione difesa, rimanendo con lo sguardo fisso al collegio che la eletta, (Comprendente le province di Catanzaro-Vibo e Reggio Calabria) ha fatto tappa, per una visita conoscitiva e per portare i saluti istituzionali alla guardia costiera di Soverato, coordinata dal Comandante Claudia Palusci.

«La guardia costiera, corpo specialistico della Marina Militare, impegnata in molteplici operazioni, tra le quali il soccorso in mare non può essere strumentalizzata dal Governo per fini di propaganda politica – ha ribadito la deputata azzurra – Ho perciò espresso al Comandante Palusci e agli addetti dell’Ufficio Circondariale marittimo tutta la gratitudine per l’eccellente e prezioso lavoro svolto a tutela della sicurezza delle coste e per le innumerevoli mansioni che sono chiamati a svolgere negli ambiti più diversi, spesso in condizioni di lavoro non ottimali visto il numero dei mezzi a disposizione in rapporto al territorio».

La costanza e l’impegno della giovane parlamentare azzurra, non si arrestano, in una Calabria che, oggi più che mai, ha bisogno di sentire la presenza delle istituzioni e dello Stato.

«Voglio meritate ogni giorno la fiducia che i calabresi hanno riposto in me – ha concluso l’onorevole Tripodi – e per farlo continuerò a lavorare per la nostra terra e le esigenze dei cittadini. Sono convinta che l’ascolto del territorio sia fondamentale per elaborare proposte concrete per la rinascita della Calabria».