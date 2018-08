“L’acqua in molti posti non è potabile, chiediamo al Sindaco Giuseppe Falcomatà se ha predisposto la restituzione della somma pagata e la riduzione per quella da pagare ? ”.

È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’esponente azzurro supportato dalla giurisprudenza e dal consenso dei cittadini, come bene a conoscenza di Falcomatà essendo stato già consigliere al Primo Municipio con Pizzimenti.

Ricordi di un tempo passato in cui Pizzimenti era presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, ed ebbe allora uno duro scontro politico con il Sindaco Giuseppe Scopelliti che ne uscì soccombente sulla questione canone acqua, la battaglia vinta da Nuccio Pizzimenti grazie alle favorevoli sentenze dell’Autorità Giudiziaria che sancì la restituzione del 50 % del canone acqua pagato dai cittadini negli ultimi 5 anni, con il relativo rimborso da parte dell’Amministrazione Comunale a guida Scopelliti, quindi Pizzimenti oggi rinfresca la memoria al Sindaco Falcomatà e gli suggerisce: “Consigliamo al Sindaco di risarcire i cittadini e di non fare pervenire le fatture che stanno per arrivare, con i bollettini di pagamento per intero, e di fare esporre nelle fontane pubbliche dove l’acqua non è idonea ad uso umano l’indicazione con appositi cartelli “Acqua non Potabile”.

Nuccio Pizzimenti chiede altresì notizie sulla situazione in essere dell’acqua del Menta che scorre a vuoto nell’area adiacente alla diga, ma non giunge nelle reti comunali di distribuzione in Città.

“Desideriamo comprendere dov’è l’inghippo misterioso che blocca l’arrivo dell’acqua del Menta nelle casa dei reggini ?

Non manca per Oliverio e Falcomatà la stoccata finale “La politica acrobatica dell’annuncio non trova riscontro nella dovuta serietà politica, in quanto si danno comunicazioni interessanti, ma nei fatti non lo sono ancora. Attendiamo notizie in merito alle domande formulate”

Conclude Nuccio Pizzimenti: Come abbiamo già fatto in passato, è stata predisposta apposita modulistica da consegnare ai cittadini che ne faranno richiesta, in modo tale da poter inviare istanza al Sindaco Falcomatà al fine di richiedere il rimborso del canone pagato dove l’acqua non è potabile. Altresì, se non vi sarà un’inversione di tendenza sulla pulizia in Città e sul pessimo servizio di raccolta rifiuti siamo pronti a chiedere anche il rimborso per la TARI”.