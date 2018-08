«Un Governo degno di questo nome, dovrebbe smettere lo spettacolo avvilente

che sta portando avanti sulla Diciotti, motovedetta della guardia costiera

con a bordo centinaia di migranti di fatto sequestrati da giorni nel porto

di Catania». Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in

Commissione Difesa a Montecitorio, che prosegue: «la nostra Guardia

Costiera, alla quale nel corso di una visita all’Ufficio Marittimo

Circondariale di Soverato, ho manifestato tutta la gratitudine per la

dedizione quotidiana e il servizio reso al Paese, non merita di essere

strumentalizzata a fini politici, a causa delle errate indicazioni fornite

dal Ministro Toninelli dai luoghi di vacanza – Continua Tripodi – il tema

dell’immigrazione va affrontato in modo serio ed equilibrato, con una

politica comune già realizzata dal Presidente Berlusconi e un Piano

Marshall per l’Africa, più volte auspicato dal Presidente del Parlamento

Europeo Antonio Tajani. I proclami urlati sui social dai membri

dell’esecutivo sono solo propaganda che non risolvono i problemi ma li

rinviano in itinere, in pieno stile del giallo verde», ha concluso la

deputata azzurra.