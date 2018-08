di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Il prossimo campionato Nazionale di Serie D 2018/2019 slitterà di due settimane quindi, anziché il prossimo 2 Settembre come era stato precedentemente programmato dal Dipartimento Interregionale, prenderà il via domenica 16 Settembre 2018.

Lo ha disposto il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia per tutelare le società e quindi il Campionato di Serie D 2018/2019 il cui organico potrebbe subire variazioni dopo che l’inizio della Serie C è stato posticipato al 16 Settembre in attesa dell’esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI che si riuniràvenerdi 7 Settembre prossimo e del TAR del Lazio che ha rinviato al 13 Settembre l’udienza riguardo i ricorsi proposti da Como e Santarcangelo. Di conseguenza il primo turno della Coppa Italia Serie D sarà posticipato alla prossima domenica 2 Settembrementre i trentaduesimi di finale verranno anticipati al 9 dello stesso mese.

Confermato invece il turno preliminare inizialmente previsto per domenica scorsa 19 Agosto, che si giocherà questa domenica 26 Agosto.

Per quanto riguarda la composizione dei Gironi del Campionato di Serie D 2018/2019, gli stessi saranno ufficializzati giovedì 30 Agosto. A seguire saranno stilati i calendari.

Insomma un caos totale.

ECCO IL LINK UFFICIALE:

http://seried.lnd.it/it/seried-news/news-serie-d/27068-l-inizio-del-campionato-e-posticipato-al-16-settembre-i-gironi-il-30-agosto