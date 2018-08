La promozione dell’attività sportiva sul territorio quale fondamentale espressione di libertà e di partecipazione alla vita della collettività uno dei fini dell’Amministrazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

È on line sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’“Avviso Pubblico esplorativo rivolto ad Associazioni, Società Sportive e altri Organismi sportivi per la concessione di eventuali contributi economici per l’anno 2018”. Per la prima volta l’Ente di Palazzo Alvaro offre la possibilità di chiedere contributi non solo per le manifestazioni, ma anche per diverse attività sportive che divengono occasione di sviluppo e di crescita per le associazioni del territorio.

“Alla base dell’avviso – ha affermato il Consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana Demetrio Marino – c’è la ferma volontà di innalzare la qualità delle attività sportive realizzate sul territorio attraverso il coinvolgimento delle Associazioni e degli Organismi sportivi operanti nell’area metropolitana. Intendiamo promuovere lo sviluppo sportivo attraverso un supporto finanziario per l’attività agonistica annuale alle associazioni che ne faranno richiesta ed in occasione di eventi e iniziative di riconosciuto valore sportivo”.

Le richieste di contributo dovranno riguardare l’attività agonistica annuale o eventi sportivi di particolare spessore contribuendo, in tal modo, a offrire un’opportunità di crescita ai giovani, attraverso la diffusione dello spirito sportivo e dei fondamentali valori educativi e formativi insiti nella pratica dello stesso. Avviso Pubblico è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società ed Organismi sportivi senza fini di lucro, costituite da almeno sei mesi dalla presentazione dell’istanza di contribuzione.

Si potrà presentare la richiesta per il sostegno finanziario al fine di realizzare progetti, manifestazioni, eventi ed attività sportiva agonistica, da svolgersi nell’anno 2018.

Il bando completo e la domanda sono consultabili e scaricabili sul sito www.cittametropolitana.rc.it