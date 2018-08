“Il mio abbraccio oggi va a un pezzo di storia della nostra città. Si sono spenti

nello stesso giorno due esempi di rettitudine e integrità Francesco Gangemi e Fortunato

Pizzi”.

Il senatore Marco Siclari porge il suo ultimo saluto, unito al lutto che interessa

tutta la città di Reggio Calabria, a due uomini che con il loro esempio hanno lasciato

un’impronta indelebile.

“Nella loro professione hanno brillato per rettitudine e per il grande spirito di

libertà che li accumunava. Nessuno dimenticherà anche l’impegno politico di Gangemi

che ha ricoperto anche il ruolo di primo cittadino. Alle famiglie va il mio sincero

cordoglio nella consapevolezza che la loro memoria rimarrà per sempre”.