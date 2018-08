La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce

l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che

fare con le allergie. Per questo i supermercati Auchan e Simply hanno

diffuso il richiamo delle uvetta ricoperta di cioccolato fondente per

la possibile presenza dell’allergene (anidride solforosa). Il

prodotto interessato dal richiamo a marchio Corsino Corsini Spa

comprende tutti i lotti ed è venduto in confezione da 140g. Mentre il

nome del produttore è Dolceamaro srl con sede dello stabilimento a

Monteroduni (IS) sulla S.S. 85 km 32.896. A scopo precauzionale,

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, raccomanda ai consumatori

allergici all’anidride solforosa di non consumare l’uvetta ricoperta

di cioccolato fondente segnalata e di riportarla invece al punto

vendita d’acquisto. Auchan fa sapere che il richiamo interessa tutta

l’Italia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il

servizio clienti Auchan al numero verde 800 896996. I prodotti sono

sicuri per le persone non allergiche.