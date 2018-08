Viola Reggio Calabria S.S.D. a R. L., dopo consulto con pool di legali, per

mezzo del suo Amministratore Unico dr. Aurelio Coppolino, informa di avere

presentato nella giornata odierna richiesta motivazioni decisione assunta

in data 25/6/2018 dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport

in relazione al Ricorso n. 34-2018 presentato dalla Viola Reggio Calabria..

Tale richiesta si ritiene doverosa al fine di potere valutare opportunità o

meno di poter adire al quarto ed ultimo grado di giustizia (TAR Lazio) in

merito alla commutazione di nr. 34 punti nella stagione sportiva 2017-18

che ha decretato la retrocessione dal campionato di A2 al campionato di

Serie B.