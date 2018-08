Rende (3-4-3): Savelloni (1’ st Palermo); Sanzone Minelli (1’ st

Maddaloni) Sabato (1’ st Germinio); Cipolla Di Giorno (1’ st Franco)

Laaribi (1’ st Viteritti) Godano (1’ st Blaze); Giannotti (19’ st Vivacqua)

Actis Goretta (1’ st Rossini) Carbone (1’ st Gigliotti). In panchina Awua.

All: Modesto

Soriano (4-4-2): Vescio; Tutino Stillitano (1’ st Popan) Galati (1’ st Falvo)

Trovato (1’ st Piliaci); Perri (1’ st Laria) Clasadonte (1’ st Curcio) Ruberto

Pellegrino; Zaffino (1’ st Gallo) Fabio (1’ st Desmon). In panchina De Sio.

All: Saladino

Marcatori: 34’ pt Actis Goretta (R, rig), 38’ pt Giannotti (R), 1’ st Viteritti

(R), 8’, 18’, 25’ e 38’ st Rossini (R), 14’ st Gallo (S), 23’ st Cipolla (R), 24’

st Vivacqua (R)

RENDE – Termina con un risultato largo in favore del Rende l’allenamento

congiunto con il Soriano. Il tecnico Modesto ha voluto vedere all’opera

tutti gli uomini della rosa, fatta eccezione per Awua tenuto a riposo, in un

test condizionato dal campo pesante. Positive le indicazioni arrivate

anche dai nuovi (Giannotti e Maddaloni) che si vanno ad affiancare alle

certezze di chi con Modesto lavora dal primo giorno di ritiro. Gli

automatismi del 3-4-3 Le firme sulle reti sono di Rossini (quattro reti),

Actis Goretta, Giannotti, Viteritti, Cipolla e Vivacqua. Per il Soriano ha

segnato Gallo.