di Angela Strano

Con un comunicato, la commissaria provinciale dell’UDC, Paola Lemma, ha voluto mettere in evidenza l’attività portata vanti in questi mesi dal suo partito sul territorio reggino e della provincia. “Si registrano in questo ultimo periodo”, si legge nella nota, “diverse nuove adesioni di giovani e donne (sia a Reggio Città che in provincia) che intendono impegnarsi attivamente e contribuire alla realizzazione del progetto politico illustrato nella passata campagna elettorale di marzo 2018, che punta alla valorizzazione dei territori e a dare una voce ai paesi della provincia reggina che oggi, in seno alla città metropolitana, si sentono privi di interlocutori ed abbandonati a se stessi”. Tra le nuove adesioni vi sono quella di Rosario Milicia, avvocato da Cittanova, Emanuela Zito, avvocato, da Gioia Tauro, Sebastiano Santo Nucera di Condofuri Marina, Vincenzo Recupero, commerciante, di Bovalino Marina, Carmen Pegna, avvocato, di Reggio Calabria, Rosario Macrì di Benestare, Ornella Attisano di Locri, avvocato familiarista e minorile, Antonella Brancatisano, Chef, da Samo, Saverio Tripodi, consigliere comunale e capogruppo UDC del Comune di Delianuova, Elsa Ferraro e Rocco Mediati da Brancaleone. I nuovi esponenti hanno sottolineato l’impegno instancabile di Paola Lemma sul territorio, la vicinanza alla gente, la sua passione politica, l’attaccamento ai valori propri dell’UDC, richiamando altresì l’attenzione sui molti problemi presenti nel territorio della città metropolitana, difficoltà economiche, viarie, sanitarie, dei trasporti, di disagio sociale, di perdita dei valori, auspicando, nel contempo, che l’adesione a questo partito possa essere uno modo concreto per portare avanti un serio cambiamento. “Subito dopo la pausa estiva”, conclude Lemma nel comunicato, “ si procederà con iniziative mirate che vedranno l’impegno concreto di tutti i rappresentanti locali sul territorio per affrontare le prossime competizioni elettorali con una squadra formata da persone che dovranno essere scelte ed avere la fiducia degli elettori per quello che hanno fatto e stanno facendo sul territorio; per la conoscenza delle criticità e per le proposte di soluzione; per la determinazione di raggiungere gli obiettivi; per la volontà di diventare la voce dei cittadini e quindi di farsi ascoltare al momento giusto; di riempire quel vuoto creato dal sistema metropolitano che di fatto ha lasciato tante zone prive di riferimenti e di interlocutori; che amano la propria terra e che rivendicano l’orgoglio di essere calabresi, reggini e della provincia reggina… sicuramente non per quello che promettono di fare, all’indomani delle elezioni”.