Il “femminicidio” è senza ombra di dubbio, un’estrema piaga della disparità di genere presente nel mondo. Uomini che ammazzano le donne e che paradossalmente lo fanno per un amore malato, egoista che ti lascia senza quel respiro di libertà. Ma per amore non si ammazza. Per amore, si abbraccia, si accarezza, si bacia e si proteggono le donne.

Ieri sera a Taurianova, c’è stata la bellezza delle donne. Quella “bellezza” organizzata dall’associazione “Il Domani Onlus” di Annamaria Cordopatri. Ieri sera c’è stata la prova che il profumo di violette nell’aria e il sapore della libertà per quelle donne vittime della bestialità maschile, può essere sconfitta. Un dibattito interessante con lo psichiatra Giuseppe Calandruccio che ha affrontato un viaggio di grande interesse e di prevenzione per questo triste fenomeno sociale, insieme a una “compagnia della freschezza” di due donne come Federica Legato e Marzia Matalone. Passo dopo passo, mentre i minuti scorrevano si è percepita l’essenza che una vita migliore esiste, se solo si avesse il coraggio nella consapevolezza delle scelte per capire che non tutti gli uomini sono delle bestie malate, e che se c’è un piccolo segnale di violenza, essi vanno inesorabilmente allontanati immediatamente.

Già nel ‘93 Kofi Annan da Segretario Generale delle Nazioni Unite, scomparso pochi giorni fa, affermava che “La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fintanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”, diciotto anni dopo il suo successore, Ban Ki-moon ribadisce, “Donne e bambine continuano a subire discriminazioni e violenze inaccettabili, spesso per mano del compagno o di parenti. In casa e a scuola, al lavoro e nella comunità, essere donna vuol dire troppo spesso essere vulnerabile”. I numeri delle donne ammazzate sono una vera e propria ecatombe.

Dopo il dibattito scientifico-letterario, entra in scena una straordinaria ed emozionante Marilena Luccisano con il suo monologo “Non chiamatelo amore” che ha lasciato tutti inchiodati sulle sedie con una performance di ampio respiro umano con una profondità d’animo che in poco più di un’ora dopo la presentazione di Rosaria Tropepe, ha donato da donna qual è, cosa si prova in quel dolore immenso e ingiusto che una donna non dovrebbe mai subire.

Unica nota stonata, la poca presenza di taurianovesi e la straordinaria presenza di molti provenienti dai paesi limitrofi, che hanno apprezzato la serata de Il Domani Onlus che si ripeterò con un altro tema lunedì prossimo. Ma che ha fatto capire che oltre al dolce e al panino con la salsiccia, c’è un mondo che silenziosamente ha bisogno di aiuto ed è quel mondo che nel maggio parte è formato dalle donne, dalla bellezza delle donne che quotidianamente viene compromessa dai “bruti”.

(GL)