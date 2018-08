In merito alle dovute *autorizzazioni per la demolizione* (che è un

ridimensionamento visto che non verrebbe demolito del tutto) dell’*ex hotel

Jolly,* apprendiamo dai social che il *Sindaco Mario Occhiuto* se la

prende, per l’ennesima volta, con “*funzionari in male fede e manovrati da

nostri avversari politici che creano sempre strumentalmente problemi*”.

Adesso abbiamo la prova provata che le dovute autorizzazioni e permessi non

sono stati rilasciati dagli Uffici preposti, così come fatto credere. Le

“pratiche del Jolly” e dei lavori a corso Telesio per la “*regimentazione

delle acque*” non hanno avuto l’OK dalla *Soprintendenza* e dalla

*Provincia*.

Gli stessi Enti, chiedono integrazioni progettuali, tavoli di

concertazione, chiarimenti sui progetti. Queste semplici cose, che

servirebbero a colmare enormi lacune ed errori evidentemente presenti,

vengono etichettate come “ostruzionismi vari”. Insomma, ci si vorrebbe far

credere che l’Amministrazione comunale sarebbe vittima del solito

complottismo, evidentemente, per mettere le mani avanti. Si iniziano lavori

e si aprono cantieri senza avere i permessi e poi, quando si è “scoperti”,

si grida alla strumentalizzazione.

*Converrebbe chiedere scusa*.

A questo punto, ci auguriamo che si smetta con l’offendere dipendenti

pubblici che fanno gli interessi dello Stato, che non si schierano con

nessuno, ma applicano semplicemente la Legge, che non scendono a patti con

il potente di turno, soprattutto che non si lasciano intimidire, perché

fanno il loro dovere. Siamo orgogliosi di avere servitori dello Stato così.

Il Sindaco Occhiuto rassicura tutti “alla fine si risolve”. Si, ma

rispettando la Legge.

Movimento Noi – Rete umana