Successo per la IV edizione della Parata storica rievocante la Liberazione di Tropea

TROPEA (VV) – Anche quest’anno la IV edizione della Parata storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615 si è svolta con grande successo, in un tripudio di colori, entusiasmo e in un’atmosfera suggestiva. L’Associazione storico-culturale “Libertas”, organizzatrice dell’evento ringrazia per il patrocinio morale la Regione Calabria e i comuni di Tropea, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Drapia, Ricadi, Spilinga. Il direttivo e i soci del sodalizio associativo desiderano inoltre esprimere il vivo plauso per l’ottima riuscita soprattutto grazie alla positiva sinergia con altre realtà associative. L’UNICRAM e la sartoria teatrale “Stile d’epoca” di René Bruzzese hanno fornito gli sbandieratori “I Leoni Reali” e i costumi seicenteschi. Il gruppo Folk “Le Chiazzarole di Tropea” e gli attori di LaboArt hanno dato vita alla rievocazione dell’annullamento dell’atto vendita della città al Principe Vincenzo Ruffo con il corteo storico, la proclamazione dell’annullamento dell’atto di vendita, l’incoronazione dei giuristi, la festa di popolo e la lettura di poesie celebranti Tropea dal loggiato dell’Antico Sedile. La Consulta delle Associazioni di volontariato di Tropea e del territorio ha offerto le targhe-premio: “Antichità” all’associazione storico-culturale “I tri da Cruci”; “Bellezza” all’Hotel Rocca Nettuno; “Nobiltà” al Centro di solidarietà “Don F. Mottola”; premio speciale allo storico Domenico Prostamo per aver di recente trovato presso gli archivi di Madrid documenti inediti inerenti al giurista Luigi Lauro, uno dei fautori dell’annullamento dell’atto di vendita. Si ringrazia per la splendida esecuzione musicale il trio d’archi “Orpheus” che ha impreziosito con un repertorio classico le fasi salienti della manifestazione. Si esprime inoltre gratitudine all’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea e alla costumista Rita Mazzitelli per aver fornito i costumi del gruppo dei figuranti verso i quali rivolgiamo un sentito ringraziamento. Il Club per l’UNESCO di Vibo Valentia e MedExperience hanno promosso e sostenuto l’evento con grande sensibilità volta alla valorizzazione delle risorse culturali del territorio. Si ringraziano inoltre l’Accademia degli Affaticati, tutti gli sponsor per la disponibilità dimostrata e il Corpo di Polizia Municipale di Tropea. Infine, si comunica che l’associazione culturale “La Divina Tropea” ha offerto per l’occasione un pannello storiografico, tradotto in più lingue, sulla Porta di Mare e sul Bastione della Munizione, elaborato dall’associazione “Libertas”.