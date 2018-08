La Manor ha richiamato il prodotto “8 falafels (pois chiches, carottes

& coriandre)” di marca “l’atelier Blini”, numero di lotto 182651. Ha

infatti constato un rischio di presenza del batterio Listeria

monocytogenes. Chi lo avesse acquistato è invitato a non consumarlo e

a riconsegnarlo al negozio, scrive l’impresa in una nota, pubblicata

anche dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria

(USAV). Chi lo avesse consumato non cotto e fosse colto da febbre e

mal di testa dovrebbe segnalarlo al proprio medico, aggiunge. Questi

sintomi possono infatti indicare una listeriosi, «malattia che può

essere grave e il cui tempo d’incubazione può andare fino a otto

settimane». Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, raccomanda anche ai

numerosi frontalieri italiani, massima allerta.