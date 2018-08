I datori di lavoro non possono riprendere arbitrariamente i dipendenti

all’opera. Altrimenti rischiano una condanna penale. Ciò vale anche

quando la realizzazione dei video è giustificata da esigenze di

sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e pure se i lavoratori

sono d’accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: gli

apparecchi che potenzialmente possono controllare a distanza i

dipendenti, in tal senso, possono essere autorizzati solo a seguito di

accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza di questo, dalla

Direzione Territoriale del Lavoro, mentre il consenso degli

interessati non costituisce un’esimente per l’imprenditore perché

i lavoratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato ed in

quanto tali influenzabili già in sede di assunzione. Tutto questo era

già stato previsto dagli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori

(L. n. 300 del 1970) in materia di tutela penale del divieto di

operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature

non preventivamente autorizzate, ma è stato confermato anche

dall’art. 23, c 2 D. lgs n. 151 del 2015, che ha modificato l’art. 171

D. lgs n. 196 del 2003 e quindi vale anche dopo l’entrata in vigore

del Jobs Act. A ribadire quelli che sono sacrosanti principi dei

diritti dei lavoratori non scalfiti dalla recente riforma, è la

sentenza della terza sezione penale della Cassazione 38882/18,

pubblicata il 24 agosto, che per Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è

un’importante decisione che fa il punto in materia e fornisce

preziose indicazioni ai fini della tutela del rapporto

datore/dipendenti in materia di videosorveglianza e riprese nei luoghi

di lavoro. Nel provvedimento in commento è stata confermata

l’ammenda emessa dal Tribunale di Chieti nei confronti del titolare

di un bar per il reato di cui agli articoli 4 e 38 D. Lgs. 300 del

1970 perché quale esercente attività di bar-gelateria, installava

quattro telecamere, disponendole in vari punti dello stabilimento,

connesse ad uno schermo LCD e a un apparato informatico, in modo da

avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i

dipendenti svolgevano le mansioni loro attribuite ed averne il

controllo a distanza. A nulla è valso rilevare che il sistema di

videocamere risultasse installato per l’incolumità delle persone e

la tutela del patrimonio aziendale ed in particolare a seguito di due

episodi uno consistente in un’aggressione ad una dipendente da parte

di ragazzi ubriachi, e quindi l’istallazione risponderebbe ad esigenze

di sicurezza sul lavoro, e l’altro riguardante furti subiti dal locale

e dunque la videosorveglianza avrebbe la finalità di tutelare il

patrimonio aziendale. Non vi è dubbio che l’impianto anche solo

potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: ed il reato è

integrato anche quando le telecamere restano spente. Per autorizzarle

la legge ha scelto una procedura codeterminativa, vale a dire

l’accordo coi sindacati, che è collettivo, o l’autorizzazione

dell’organo pubblico. Rileva, a tal proposito, il supremo collegio

con condivisibile e significativa motivazione che: «Questa procedura,

dettagliatamente prevista dal legislatore – frutto della scelta

specifica di affidare l’assetto della regolamentazione di tali

interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un

organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori,

uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo – trova la

sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del

rapporto di lavoro subordinato. La diseguaglianza di fatto, e quindi

l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore,

rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale

la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile (a

differenza di quanto ritenuto invece dalla Sez. 3, n. 22611 del

17/04/2012, Banti, Rv. 253060, citata nel ricorso), potendo essere

sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro

solo nel solo di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze

sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a

conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni,

basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto

dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano

l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per

ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso,

a torto o a ragione, in qualche modo condizionante

l’assunzione».