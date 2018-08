“È oltremodo intollerabile che il Governo continui a violare i diritti

umani, tenendo sotto sequestro la nave Diociotti. L’ umanità violentata in

nome di una posizione politica di odio e intolleranza”.

Sono le parole di Marina Galati presidente per la Calabria delle

Comunità nazionali di Accoglienza (CNCA), che fanno da eco a quelle del

presidente nazionale don Armando Zappolini:“La vicenda della nave Diociotti

mostra in modo evidente la deriva a cui siamo arrivati: finito il tempo

delle ideologie, si usano i corpi di esseri umani per conquistare il

consenso e trattare con altri soggetti politici e istituzionali”

“Il governo ha, ovviamente, il diritto di chiedere una revisione del

trattato di Dublino e del modo in cui l’Unione Europea gestisce la

questione migrazioni,” continua don Zappolini. “Ma questo non può avvenire

sequestrando esseri umani – comprese, per parecchi giorni, persone

minorenni – e violando diritti fondamentali degli esseri umani e norme

essenziali degli ordinamenti giuridici internazionali. Ciò non è

tollerabile.”

“Come CNCA e Comunità Progetto Sud siamo impegnati da anni nelle politiche

locali di accoglienza e inserimento sociale e lavorativo di persone che

arrivano da altri luoghi del mondo, e le cui storie fanno parte della

nostra comunità di vita. Con i minori non accompagnati, grazie al lavoro

con la comunità di accoglienza Luna Rossa, abbiamo sperimentato forme

integrate di formazione e lavoro garantendo possibilità non solo ai

cittadini migranti”. Dice ancora la Galati e

conclude “No all’istituzionalizzazione del terrore come strategia

politica”.