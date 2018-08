“Confidiamo nel presidente Nicola Irto e nei consiglieri tutti affinchè la riunione dei capigruppo programmata in questi giorni sia davvero la volta buona per inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale la votazione della legge sulla doppia preferenza. E’ una decisione- sottolinea la presidente della CRPO Cinzia Nava- che non può più attendere, rispondendo ai principi fondamentali di una compiuta democrazia paritaria. La nostra Costituzione, agli artt. 3 e 5, è chiara: sancisce che tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e, a tal fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Aggiunge Cinzia Nava: “D’altra parte, come ormai tutti sanno, questa richiesta non è certo nuova, connotando l’impegno della CRPO di mettere a punto strumenti e passaggi necessari per realizzare l’uguaglianza di genere nelle rappresentanze istituzionali e, più in generale, nei luoghi di decisione. Un percorso, questo relativo all’approvazione della legge che si è fermato sul più bello, e la cui portata culturale è stata richiamata anche recentemente dall’assemblea pubblica che abbiamo organizzato a Palazzo Campanella”.