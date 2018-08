Finisce l’avventura della Polisportiva Molochiese. Dopo gli innumerevoli sacrifici, i traguardi raggiunti e le soddisfazioni, il presidente Carmine Tedesco, si vede costretto a rinchiudere nel cassetto quel sogno che si era finalmente fatto realtà, e che oltre allo staff e ai giocatori, era stato abbracciato da tanti giovani, che con entusiasmo hanno seguito la squadra fin dagli albori. Il motivo che ha spinto il presidente a non iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie D di calcio a 5, è la mancanza di soldi. «Le spese da sostenere – ha spiegato Tedesco – purtroppo sono diventate troppo onerose, e da solo non riesco più ad assicurare la copertura finanziaria prevista dal regolamento. Nessuno ha investito nel nostro progetto, né i privati né tanto meno l’Amministrazione comunale, che si è sempre disinteressata, nonostante le numerose richieste da parte nostra. Oltre alle spese per l’iscrizione, le divise e quant’altro, dovevo sobbarcarmi anche quelle per il campo, dal momento che a Molochio quello esistente non è idoneo né agibile, per ospitare delle squadre di calcio. Di conseguenza siamo sempre stati costretti a giocare in trasferta, con ingenti spese da sostenere». La Polisportiva Molochiese è stata quindi costretta ad interrompere il rapporto, durato ben 4 anni, con il mister Antonio Cucinotta, che il presidente ha tenuto a ringraziare particolarmente. «Fin dall’inizio – ha precisato Tedesco – il tecnico ha saputo sposare a pieno i valori della nostra squadra e soprattutto ha saputo gestire una realtà particolare, dandosi da fare fin dal primo giorno». Insieme infatti, hanno conseguito la vittoria della Coppa Calabria nella stagione 2015/2016, la promozione al campionato di serie C2, una salvezza sudata fino ai play-out e poi la rocambolesca quanto sfortunata retrocessione al campionato di serie D nella stagione appena conclusa. Oggi quel sogno divenuto realtà però, è stato interrotto bruscamente.