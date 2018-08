Ponte Allaro, lavori aggiudicati. Presto nuovi sopralluoghi

Nelle giornate di mercoledì e giovedì scorsi si sono svolti rispettivamente

presso il Compartimento ANAS di CZ e la Prefettura di Reggio Calabria

appositi incontri relativi alla problematica del Ponte Allaro

Agli stessi hanno partecipato il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, il

Presidente dell’assemblea dei sindaci della Locride Franco Candia, i

Dirigenti ANAS, e, nei diversi momenti, i rappresentanti della Regione e

della Città Metropolitana. Il secondo incontro è stato coordinato dal

Vicario del Prefetto Dott.ssa Colosimo con la presenza dell’Assessore

regionale alle infrastrutture Musmanno.

Detti appuntamenti sono serviti a verificare lo stato di avanzamento delle

procedure di progettazione esecutiva e di affidamento dei lavori di

ricostruzione del Ponte, in ordine al quale, l’ANAS ha comunicato

l’avvenuta individuazione dell’impresa aggiudicataria dei lavori.

In concomitanza sono state avviate ulteriori iniziative atte a irrobustire

le precauzioni relative alla sicurezza dell’attuale transito.

Saranno espletati, con urgenza, già lunedì mattina, sopralluoghi, con gli

enti preposti, anche riguardo allo stato di pulizia dell’alveo fluviale ed

alla predisposizione di percorsi alternativi eventualmente occorrenti in

momenti saltuari delle fasi di cantierizzazione. Il prosieguo seguirà il

cronoprogramma già precedentemente consegnato da ANAS.