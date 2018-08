Prima uscita ufficiale della stagione per la *Calcio Cittanovese* che,

nella giornata di domani, affronterà in trasferta il Castrovillari per il

Turno Preliminare di Coppa Italia – Serie D. Un impegno probante, che

servirà a testare la tenuta complessiva del gruppo giallorosso dopo circa

un mese di preparazione precampionato.

Questa mattina, in conferenza stampa, l’allenatore *Domenico Zito* ha fatto

il punto in vista della sfida del “Di Magro” di Taverna di Montalto Uffugo.

«*I ragazzi arrivano a questo impegno non al top della forma *– ha esordito

il tecnico – *ma questo è un dato abbastanza ovvio, visto il periodo*.

*Sicuramente,

comunque, il collettivo gode di una condizione in linea con il piano di

lavoro prefissato. Da questo punto di vista non intravedo particolari

problemi*».

*Peccato per l’infermeria piena. *

«*Abbiamo qualche acciaccato di troppo* – ha ammesso Zito – *e per il turno

di Coppa non potrò contare su Tomaš, Khalifa e sui ’00 Foti e Arena. Senza

contare le condizioni non ottimali di Ficara. Tuttavia, ho a disposizione

una rosa di qualità che può sopperire a questo genere di situazioni*».

*L’avversario di turno è il Castrovillari. Che partita sarà?*

«*Sarà una gara molto impegnativa* – ha spiegato l’allenatore

giallorosso – *perché

reputo il Castrovillari una delle squadre più attrezzate del nostro girone,

ben costruita dal direttore Varrà e ottimamente allenata da colui che

considero il miglior allenatore dell’intera categoria, ovvero mister Franco

Ferraro. Di sicuro, per noi sarà un bel banco di prova. Molto dipenderà

dall’atteggiamento tattico, in particolar modo nella fase di costruzione.

Sono certo che il pubblico si divertirà*».