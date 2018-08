Partecipato e ricco di contenuti l’incontro dal titolo “Reggio e Città Metropolitana, emergenza senza fine” che si è svolto ieri su iniziativa del Vice responsabile nazionale degli Enti Locali di FI Nino Foti. Davanti ad un’attenta e numerosa platea di dirigenti, amministratori e volti storici di Forza Italia si è discusso dei problemi della Città, delle prospettive future e ovviamente della situazione di Forza Italia. Quello di oggi, ha esordito Foti, non è un incontro contro qualcuno, ma un momento che si è reso necessario alla luce delle emergenze non più sostenibili che stanno soffocando la città di Reggio Calabria. E’ l’occasione inoltre, per confrontarci sul ruolo che deve assumere in tale contesto Forza Italia, che vive al momento una fase di immobilismo senza precedenti.

Non può che farmi piacere a tal proposito, ha proseguito, vedere come l’unica voce di politica autorevole provenga da Reggio Calabria dove grazie al lavoro del coordinamento provinciale degli Enti locali, all’impegno di Vincenzo Barca, di Nuccio Pizzimenti e del Consigliere Comunale Pino D’Ascoli, i cittadini del territorio riescono ad avere risposte alle istanze che quotidianamente propongono. Su tutto il resto del fronte regionale un assoluto e improduttivo silenzio. Penso che sia anche banale ripeterlo ma è evidente come l’unica soluzione sia il completo azzeramento dei vertici.

A seguire l’intervento telefonico del Senatore Marco Siclari, che dopo aver espresso il proprio plauso all’iniziativa ringraziando lo stesso Foti si è soffermato sull’attuale situazione politica. Il lavoro che sta facendo Forza Italia a Reggio, con Pizzimenti, Barca e D’Ascoli, ha affermato, è uno stimolo e un esempio per tutti e sono ben lieto di dare il mio contributo nel portare avanti le tante battaglie che si stanno intraprendendo. La situazione è delicata, dobbiamo, e lo faremo prossimamente, rimettere mano al Partito e lavorare insieme in modo inclusivo.

Anima dell’azione di Forza Italia a Reggio Calabria è Nuccio Pizzimenti, che non ha risparmiato critiche all’operato dell’amministrazione Falcomatà.

Quando le cose non vengono programmate non possono andare per il verso giusto, ha dichiarato, e a Reggio sta succedendo esattamente questo. Con il mio incarico di Responsabile cittadino per gli Enti Locali, per il quale ringrazio Vincenzo Barca e Nino Foti, siamo partiti subito al lavoro, insieme ai commercianti del centro storico, per migliorarne il funzionamento e l’efficienza e abbiamo già raggiunto diversi risultati. I problemi sono tanti, e le risposte sono assolutamente irricevibili. E’ evidente tuttavia, come l’unica soluzione sia quella di tornare al voto e il nostro gruppo ha tutte le carte in regola per esercitare un ruolo di primo piano.

Sulla stessa linea anche il responsabile Provinciale degli Enti Locali Vincenzo Barca, che si spinge ancora oltre, riscontrando un caloroso sostegno di tutti i presenti.

Il decadimento e lo squallore che sta vivendo in questi anni Reggio Calabria non ha mai toccato punti così bassi e mi dispiace constatare che questo modo di amministrare la città è un’offesa alla dignità dei reggini. E’ necessario alzare l’asticella in modo concreto, proprio a partire da questa sera. Se è vero che l’unica soluzione per Reggio Calabria è quella del voto anticipato, è altrettanto vero che fra di noi un naturale candidato Sindaco c’è già, e mi riferisco a Pino D’Ascoli, professionista stimato, politico di valore e uomo di grande e indiscusso spessore.

Non c’è ad oggi, una persona più autorevole in grado di dare così tanta fiducia ai reggini.

Richiesta subito accolta dallo stesso D’Ascoli che nell’esprimere la propria disponibilità ha così commentato.

Ringrazio gli amici e colleghi per la fiducia riposta, il mio entusiasmo, la mia passione e la mia esperienza sono al completo servizio della Città di Reggio Calabria per valutare qualsiasi soluzione che ci consenta di uscire da questo pantano in cui ci troviamo.

Questo gruppo, è l’esempio di come la politica fatta bene, e da persone per bene, dà sempre risultati e il lavoro che stiamo portando avanti per il bene della nostra città, nonostante tutto, ne è la conferma.

Attraversiamo uno dei momenti più difficili della storia di Reggio Calabria, ed è chiaro come chi ci governa non sia all’altezza del ruolo che ricopre. Dall’altra parte però c’è una classe politica che non si arrende e reagisce, grazie all’impegno di Nino Foti e di tanti amici e colleghi, per costruire una prospettiva nuova. Nonostante un Partito assente, che sarebbe opportuno azzerare completamente, stiamo dimostrando come per amministrare bene siano necessari valori, capacità e professionalità, esattamente quello che manca a questa amministrazione e noi crediamo di poterle avere. Azzeramento dei vertici di Forza Italia, voto anticipato e candidato sindaco, nonostante le temperature degli ultimi giorni il clima politico a Reggio Calabria è già incandescente.