Con nota del 22 agosto scorso il sindaco della città di Palmi informa i consiglieri

comunali di aver a sua volta appreso che l’ing. Pallaria, Responsabile Unico del

Procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana, ha accordato una

proroga ai progettisti, fissando il nuovo termine per la consegna del progetto definitivo

al 30 ottobre 2018. Noi abbiamo qualcosa da eccepire.

1. Dalla stessa comunicazione del sindaco si apprende che la proroga è stata

accordata nella prima settimana di agosto. Perché allora comunicarlo alla città,

ai consiglieri comunali, alla Commissione speciale sulla sanità solo tre settimane

dopo?

2. Il ritardo viene giustificato con la necessità di rivedere gli assetti organizzativi

e tecnici come conseguenza dell’esito delle indagini geognostiche che hanno comportato

la rotazione dell’edificio. Questa, però, è la medesima motivazione con la quale

già in maggio l’ing. Pallaria, venuto a Palmi in compagnia dello stesso presidente

Oliverio, faceva slittare al 22 agosto 2018 la consegna del progetto definitivo che

era in precedenza fissata a fine novembre 2017.

3. In data 18 luglio, appena due settimane prima della decisione del RUP Pallaria

di concedere la proroga ai progettisti, si è svolta a Catanzaro la riunione della

cabina di regia da noi proposta (e dalla quale siamo stati esclusi). Dal verbale

reso pubblico non c’è niente che faccia pensare ad un nuovo ritardo. C’è piuttosto

l’impegno assunto dall’amministrazione di Palmi di produrre una perizia tecnica

sufficientemente dettagliata per la realizzazione di tratti di condotta per lo smaltimento

delle acque bianche e nere a servizio del nuovo impianto ospedaliero. Il Comune ha

fatto la sua parte?

Siamo stanchi, i cittadini sono stanchi di continui ritardi che si accumulano sulla

loro pelle, allontanando nel tempo la risposta al più elementare dei diritti, quello

alla salute.

Circolo Armino