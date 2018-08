“Dopo la breve pausa estiva, Zonadem riprende a pieno l’attività politica, con una

serie di incontri sul territorio della nostra provincia. Inizieremo questa campagna

di ascolto e di confronto con una iniziativa fissata per il 13 settembre a Civita

e quella successiva a Belvedere”. È quanto dichiara il consigliere regionale Bevacqua,

fondatore e responsabile regionale del movimento politico-culturale Zonadem, che

così prosegue: “Ci è sembrato giusto iniziare dalla comunità di Civita fortemente

provata, non solo per manifestare la nostra vicinanza, ma anche e soprattutto per

riflettere e comprendere come evitare il ripetersi di simili tragedie. Non si può

abbandonare un territorio a un destino senza prospettive: è perfettamente possibile

coniugare le opportunità imprenditoriali con il rispetto dell’ambiente e delle misure

di sicurezza”. “Più in generale – continua Bevacqua – sappiamo bene che i mesi a

venire saranno delicati e caratterizzati da scelte importanti per la politica calabrese

e Zonadem ha fra i suoi obiettivi quello di essere attore in tali scelte, che influiranno

sul destino della nostra regione per i prossimi anni. Il compito non è dei più semplici,

ma abbiamo dalla nostra un vantaggio: quello del dialogo aperto, del confronto continuo,

della volontà di maturare le decisioni partendo sempre dal basso, dalla visione e

presa in carico diretta dei temi concreti che maggiormente incidono sulla vita quotidiana

dei nostri conterranei”. “Promuoveremo pertanto – afferma Bevacqua – una serie di

iniziative da tenere in 30 Comuni della nostra Provincia, a partire da metà settembre:

non saranno le solite tavole rotonde, ma un vero e proprio percorso di “Zonadem in

ascolto”, dove i veri protagonisti saranno coloro i quali i territori li vivono e

hanno intenzione di mettere al servizio il proprio merito e le proprie competenze.

Sarà anche il nostro modo di recepire gli umori e il giudizio sull’operato dell’attuale

governo regionale, così come sarà l’occasione per comprendere i modi in cui determinarsi

rispetto alla situazione in cui versa il partito cui molti di noi fanno riferimento

e che si approssima alla fase congressuale. A poco più di un anno dalla scadenza

elettorale regionale, sarà nostro compito giungere a scelte chiare e limpide”. “Sarà

anche – continua Bevacqua – l’occasione per spiegare alle nostre comunità l’inconsistenza

di un governo nazionale privo di una bussola politica e specializzato unicamente

nel costruire una narrazione virtuale che fa perno sulla paura sulle ansie dei cittadini.

Noi crediamo che il Paese meriti altro. Sicuramente non merita nemmeno un PD sempre

litigioso, perso in schermaglie interne e liturgie incomprensibili, che si lascia

dettare l’agenda da un Salvini che, cogliendo e aizzando i peggiori istinti, cavalca

il tema dell’immigrazione sulle spalle della povera gente. Saremo sempre perdenti

se non sapremo recuperare una proposta realmente riformista, capace di eliminare

le ragioni reali della crisi e delle fobie. Lasciamo pure a Salvini i comizi e i

tweet: non potrà continuare a lungo a coprire l’inconsistenza e il vuoto eccitando

gli animi contro il “diverso” e il “nemico”. Da parte nostra, invece, iniziamo a

sfidare il governo sulle mirabolanti promesse fatte e sulle zero realizzate”.