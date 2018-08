“Esprimiamo soddisfazione per la decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo di fare esaminare dal Consiglio regionale, in occasione della seconda seduta di settembre, la proposta di legge sulla doppia preferenza di genere. Ringraziamo il presidente Nicola Irto e i consiglieri che, nel corso dei lavori odierni, hanno manifestato la necessaria sensibilità istituzionale su una questione che – sottolinea la presidente della CRPO Cinzia Nava- risponde ai principi fondamentali di una compiuta democrazia paritaria. D’altra parte, l’impegno della Commissione che ho l’onore di guidare, va in questa direzione: contribuire a realizzare l’uguaglianza di genere nelle rappresentanze istituzionali e, più in generale, nei luoghi di decisione. Un obiettivo che trova le sue radici culturali nella nostra stessa Costituzione e nella possibilità estesa a tutti i cittadini, di qualunque sesso, di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Per questo, augurandoci che si arrivi alla definitiva approvazione da parte dell’Aula, accogliamo con favore – conclude Cinzia Nava- questa scelta della Conferenza che ha fatto proprio il nostro appello di solo qualche giorno fa”.