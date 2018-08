La Conferenza dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Calabria si è riunita questa mattina a Palazzo Campanella. Ai lavori dell’organismo istituzionale, coordinati dal presidente Nicola Irto, hanno preso parte i consiglieri Arruzzolo (Nuovo Centrodestra), Gallo (Casa delle Libertà), Giudiceandrea (Democratici Progressisti), Greco (Oliverio Presidente), Nucera (La Sinistra), Orsomarso (Misto), Parente (Forza Italia), Romeo (Partito Democratico) e Scalzo (Moderati per la Calabria). Nel corso dei lavori è stata calendarizzata per mercoledì 12 settembre prossimo una seduta interamente dedicata all’emergenza, alla sicurezza del territorio e alle infrastrutture in Calabria, anche in seguito alla tragedia delle Gole del Raganello, una delle più gravi avvenute nella nostra regione negli ultimi anni, che ha causato la morte di dieci persone.

La Capigruppo ha stabilito una successiva tornata di lavori d’aula dopo il 20 settembre, per l’esame dei provvedimenti che avranno ottenuto il parere favorevole delle competenti commissioni. Come aveva annunciato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio, il presidente Irto ha incardinato in seno alla Conferenza la questione della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere. La Conferenza ha deciso che tale pdl sarà esaminata dal Consiglio regionale in occasione della seconda seduta consiliare di settembre.

Ai lavori della Capigruppo hanno partecipato il segretario generale dell’Assemblea legislativa e la consigliera di parità della Regione. ​