«Era il sei aprile 2018 quando il Sindaco Mario Occhiuto comunicava tramite facebook la volontà di voler piantare nuovi alberi in città e che il piano di riforestazione avrebbe interessato anche il vallone di Rovito. A distanza di mesi, l’unica promessa che il Sindaco è riuscito a portare avanti pare sia la congestione del traffico cittadino con relativo aumento dell’inquinamento. E’ sufficiente recarsi presso le scuole di via Roma (oggi via Misasi) ed in pochi secondi inebriarsi con i gas di scarico delle automobili a causa dell’intasamento del traffico ormai decuplicato» – l’accusa è del Meetup Cosenza ed Oltre che sta conducendo una battaglia a favore del verde cittadino e contro la cementificazione selvaggia.

Il Meetup cittadino è da un anno in attesa di risposte: «Il primo incontro con Carmine Vizza, assessore alla sostenibilità ambientale, risale ad un anno fa (22 agosto 2017). Ben cinquanta (50) alberi, donati dall’Azienda Forestale Regionale “Calabria Verde”, erano disponibili per essere piantumati nel vallone di Rovito, ma il progetto fu bocciato. L’assessore si rifiutò di implementare il progetto “1000 alberi in più per Cosenza” – redatto da due laureandi in Ing. Ambientale – sostenendo d’avere già pronto un piano di riforestazione urbana in cui era presente anche il Vallone di Rovito. In seguito all’immobilismo dell’amministrazione il 17 novembre del 2017 decidemmo di presentare ufficialmente il progetto presso gli uffici, pubblicammo anche diversi video su facebook per sollecitare l’amministrazione a rispondere al nostro appello. In uno di questi si chiedeva conto delle false promesse che ad un anno di distanza non trovano riscontro. Fra non molto – ricorda il Meetup nella nota – ricorrerà nuovamente “la giornata nazionale degli alberi” e Cosenza non avrà i suoi 1000 alberi in più. Purtroppo Occhiuto e Vizza hanno giocato al ribasso dimezzando gli alberi e promettendone solo 500 in tutta la città, ma il Vallone ad oggi rimane scoperto e l’amministrazione ha perso nuovamente un’occasione per dimostrare di non essere asservita alla cementificazione selvaggia ed a chi ne trae profitto».

«La forestazione urbana, in fondo, è una delle misure di mitigazione necessarie per combattere l’inquinamento o i cambiamenti climatici e, quindi, realizzare un’idea proposta da semplici cittadini, non avrebbe fatto altro che incrementare il verde cosentino apportando un quid pluris ad un sito storico di inestimabile valore come quello del Vallone di Rovito, sarebbe stata un’imperdibile occasione per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione Occhiuto alle prerogative esibite dal basso, uno strumento per porre in sicurezza un’area municipale in completo stato di abbandono attraverso un qualificato progetto a costo zero e, soprattutto, sarebbe servito a coinvolgere attivamente i cosentini a piantare, insieme, i piccoli alberelli del futuro».

Il Meetup Cosenza ed Oltre conclude la sua nota con una speranza: «siamo ancora in tempo per credere nella seria presa in considerazione del progetto presentato lo scorso anno e chiediamo nuovamente, non solo al Dott. Vizza ma alla squadra comunale tutta, la partecipazione della nostra città alla Giornata Nazionale degli Alberi che si terrà il prossimo 21 novembre (alberiperlavita@gmail.com è l’indirizzo mail per aderire all’iniziativa #alberiperilfuturo promossa dal Ministro Costa), magari con la piantumazione di quei famosi 50 alberi nel Vallone di Rovito!».