La proposta della candidatura di Pino D’Ascoli, avanzata dall’Avv. Vincenzo Barca, Responsabile Provinciale degli Enti Locali, è frutto di un confronto democratico e di una discussione a 360° anche in relazione a programmi e idee progettuali, esattamente quello che dovrebbe accadere in un Partito che fa politica occupandosi dei problemi dei cittadini e individuandone le soluzioni, cosa che in Calabria Forza Italia non fa da tempo.

Rimane al momento una validissima ipotesi quella di candidare un professionista, medico chirurgo, ormai da 15 anni in consiglio comunale quale sindaco per la Città Metropolitana, ipotesi sulla quale ovviamente è aperto il confronto con tutte le forze propositive che hanno il comune obiettivo di risollevare Reggio Calabria. E’ quanto afferma in una nota Nino Foti, Vice responsabile nazionale degli Enti Locali di Forza Italia.

Non me ne voglia il Senatore Marco Siclari, continua Foti, al quale mi legano stima ed amicizia anche di carattere familiare, ma la mia esperienza politica mi insegna che la situazione che sta attraversando Reggio Calabria non può permettersi l’immobilismo di un Partito che, mentre la città affonda, si perde in tatticismi e polemiche.

Il Coordinamento Provinciale degli Enti locali, è dalla sua costituzione al lavoro solo per il bene della città, attraverso il confronto costante con i cittadini e le azioni concrete promosse dai vari responsabili. Sono convinto pertanto, concludeFoti, che lo stesso Senatore Siclari, che ha già avuto modo di apprezzare e sostenere le iniziative di cui abbiamo spesso discusso, troverà il modo di partecipare con spirito costruttivo a questa discussione, anche perché la sensibilità e l’attenzione che in questi primi mesi di legislatura hanno caratterizzato la sua azione politica, lo hanno contraddistinto, all’attenzione di tutti i reggini, come un valido e prezioso punto di riferimento su cui poter contare e la nostra città ha esattamente bisogno di persone per bene che lavorino in questa direzione.