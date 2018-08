Fidelitas: “Due criticità del territorio su cui intervenire”

Il Presidente dell’associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, si è rivolto

al Commissario Prefettizio per due criticità che affliggono il Territorio.

Ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena che “mi riferiscono, varie famiglie dell’area

urbana Corigliano Rossano che il vialone ubicato in zona territoriale ex Rossano

denominata Pirro Malena, adiacente poi alla frazione Fabrizio ex Corigliano, si presenta

scarsamente illuminato (addirittura metà vialone è completamente al buio).

Riferiscono le famiglie, ivi residenti, che si sono rivolte alla Fidelitas, che questa

situazione è in itinere da circa due anni”.

Come bene può intuirsi – ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena – siffatta problematica,

appare essere in priorità nelle soluzioni da operare in favore dell’area comunale

Corigliano Rossano, perchè il vialone in esame, risulta essere molto praticato dai

pedoni nelle ore serali che, quindi, rischiano di essere investiti dai veicoli a

motore; parimenti, la popolazione teme, anche, possibili furti ed aggressioni, alle

abitazioni ivi presenti ed alle persone, favorite dall’oscurità.

Parimenti – ha proseguito l’avvocato Giuseppe Vena – sostenendo che l’altra problematica,

di notevole entità, appare essere la fontana pubblica ubicata in Via Fontanelle,

dell’area ex Corigliano Scalo, che da moltissimi giorni appare essere rotta e quindi

l’acqua fuoriesce, per ventiquattrore, in continuo, dal canale.

Sprecare enormi quantitativi di acqua, tra l’altro potabile, non giova certamente

alla collettività; ritenuto , oltretutto, che il liquido potabile , prezioso, spesso

scarseggia in determinati periodi dell’anno e che il manufatto in questione appare

essere ubicato – e quindi visibile a tutta la collettività – in una delle arterie

stradali di maggiore interesse e frequentazione.

Per entrambe le problematiche è stato chiesto l’invio dei tecnici ed operai comunali

al fine di intervenire, immediatamente, nelle riparazioni.