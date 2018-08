“La via del silenzio uccide la nostra bellissima Città, che può vivere di turismo 365 giorni all’anno, le opere pubbliche vanno sbloccate urgentemente, per dare lavoro e sviluppo per la nostra terra per i nostri giovani molto spesso umiliati. Siamo affianco ed avvaliamo le tesi dell’Associazione degli industriali guidata magnificamente dal Presidente Giuseppe Nucera e alle associazioni di categoria, ed in sintonia con quanto affermato giorni fa da Francesco Siclari presidente Ance Reggio Calabria, e dal presidente di Ance Calabria, Francesco Berna, presidente nazionale del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole dell’Ance”.

È quanto afferma Giuseppe D’ascoli, consigliere comunale al Comune di Reggio Calabria.

Il candidato Sindaco azzurro detta la linea politica anche al Falcomatà: “Il Sindaco si occupi del Palazzo di Giustizia che va completato, Falcomatà spinga per dare forza al completamento dell’importante opera al momento in ferie – D’ascoli va avanti come un fiume in piena – non trascuri il mercato agroalimentare di Mortara, dove a giorni faremo visita supportati dalla stampa, per dare aiuto agli imprenditori lasciati all’abbandono, con il canile che grida giustizia”.

Il candidato Sindaco Forzista evidenzia temi importanti “L’aeroporto non può essere un cancro incurabile come bene evidenziato dal Senatore Marco Siclari, il porto panorama stupendo privo di un progetto strategico, i tributi vanno ridotti, e non possono gravare sulla pelle dei Cittadini senza avere servizi adeguati, con spazzatura a metro a tutte le ore in Città. Un pensiero va anche alle famiglie bisognose che Falcomatà non deve prende in giro, lasciandoli in attesa di avere un alloggio popolare, come bene evidenziato da Nuccio Pizzimenti nella sua ampia riflessione sulla stampa mettendo in risalto che l’Amministrazione Comunale “Abusa degli Abusivi”.

Ormai è evidente D’ascoli è in piena campagna elettorale, i bene informati ieri commentavano che ha già messo mano al programma elettorale “ComuneAmico2.0” incontrando esperti di vari settori ed economisti giunti dalla capitale, con i responsabili economici di importanti aziende che intendono investire in Città in considerazione della nuova spinta che proviene dal Gruppo 🇮🇹 FI Lega Energia”.

Conclude Giuseppe D’Ascoli “ La speranza è l’ultima a morire. Noi ci siamo, e ci saremo sempre per la nostra gente di reggio”.