“Il dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nuccio Pizzimenti, è lieto di invitare i giornalisti e quanti hanno a cuore le sorti della nostra Città, domani, Mercoledì 29 Agosto 2018 alle ore 10 a Palazzo San. Giorgio sede del Comune di Reggio Calabria, dove inizieranno i lavori della Commissione Programmazione e Servizi Generali per discutere sulla proposta DifferenziAmola 2.0”.

Spiega l’azzurro ”Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0” ha l’obiettivo di avviare un dibattito sulla raccolta differenziata, in considerazione delle note criticità in essere, sollevate dai cittadini e dagli imprenditori, per contribuire a fornire soluzioni innovative e condivise sulle procedure da seguire, necessarie per garantire ai cittadini tutela igienico sanitaria ed il decoro urbano”.

Nuccio Pizzimenti conclude: “Esprimiamo viva soddisfazione per il risultato raggiunto, e ringraziamo di cuore i cittadini, la stampa, il mio partito, il Sen. Marco Siclari interlocutore fondamentale della nostra Città, l’On Maria Tripodi, Il Capogruppo della Città Metropolitana Domenico Giannetta, il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il responsabile provinciale Vincenzo Barca, e l’On. Nino Foti Vice Responsabile Nazionale Enti Locali di Forza Italia, e il Consigliere Comunale candidato Sindaco Giuseppe D’ascoli, e il Partito dell’Udc nella persona dell’On. Francesco Talarico e Paola Lemma commissaria provinciale del partito reggino e gli esponenti politici del Pd con il Capogruppo Antonino Castorina, Giovanni Latella, e il Presidente del Consiglio Demetrio Delfino, e Antonio Malara coraggioso giovane emergente segretario del Partito Democratico, e non per ultimo Rocco Albanese con il quale abbiamo dovuto ingaggiare uno duro scontro politico, che oggi concludiamo con un risultato positivo nell’interesse della della nostra comunità. La Città pulita è una vittoria per tutti”.