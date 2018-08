La senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, ha presentato un esposto alla Procura di Catanzaro per possibile interruzione di pubblico servizio, a proposito di una recente denuncia sulla stampa circa la temporanea mancanza di mezzi sostitutivi della funicolare di Catanzaro. Per la parlamentare 5stelle, «occorre accertare i fatti e verificare se ci sia stata o meno un’interruzione di pubblico servizio, che, ove verificatasi, sarebbe ingiustificabile». «In ogni caso – prosegue la senatrice – i disservizi a Catanzaro non sono episodici, purtroppo. Basti pensare alla storica carenza d’acqua provocata dalla disorganizzazione nell’emergenza o alla scarsa attenzione per l’assistenza sociale, divenuta una costante del Comune guidato dal sempre più distratto Sergio Abramo». La parlamentare 5stelle ha presentato anche un secondo esposto, sempre indirizzato al procuratore Nicola Gratteri, sull’allargamento dell’argine del torrente Beltrame lo scorso 16 agosto, cui ha fatto seguito lo sversamento di liquami in mare. «È opportuno – spiega Granato – che la vicenda, peraltro già seguita dal consigliere comunale Eugenio Riccio, venga chiarita in ogni aspetto, in quanto a nessuno può essere consentito di fare ciò che crede, senza i necessari permessi. Nello specifico, i carabinieri di Soverato avrebbero riferito a un gruppo di cittadini della regolarità dell’allargamento. Pertanto ho chiesto conto al comando provinciale di Catanzaro, al fine di sapere chi ha autorizzato che cosa, posto che l’avvenuto movimento di terra ha avuto evidenti conseguenze».