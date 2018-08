di Giuseppe Campisi

Taurianova (RC) – E’ stata un vero successo la seconda edizione dello Street Food Taurianova Village organizzato con grande cura ed attenzione dall’associazione culturale Parallelo 38 guidata dalla vulcanica presidente Emaniele D’Eugenio che con il suo staff è riuscita nella non facile impresa di conciliare l’arte gastronomica più popolare e forse anche più difficile per certi versi, quella di strada, con la voglia di divertimento edi intrattenimento culturale legata a doppio filo col mondo enogastronomico in uno scampolo impazzito di un fine estate meteorologicamente bizzarro. Ma il meteo capriccioso, talvolta inclemente, nulla ha potuto contro l’entusiasmo contagioso dell’associazione Parallelo 38 che ha saputo dilagare coinvolgendo una fiumana di gente, veri e propri petit gourmet del cibo di strada, che nelle tre sere previste si è riversata curiosa ed affamata presso la pineta di largo Bizzurro a riempire l’atmosfera – già intrisa di odori e sapori straordinari – di risa e voglia di stare insieme. Impeccabile anche la direzione artistica dello chef stellato Gaetano Alia che unita alla sapiente mano di diversi streetfooders locali e nazionali ed ai produttori enogastronomici e vitivinicoli calabresi hanno deliziato i palati dei partecipanti incantati dalle strepitose performance artistiche offerte da brillanti artisti di strada, pizzaioli acrobatici, workshop tematici, laboratori, degustazioni, cooking show ma anche godere di buona musica live. Un evento peraltro molto atteso– patrocinato oltre che dal Comune di Taurianova, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria anche dall’ordine degli Psicologi della Calabria, dall’Associazione Italiana Biologi nonché da diverse realtà associative istituzionali e commerciali regionali e locali – e svolto all’insegna della convivialità che ha saputo sposare il desiderio di genuinità che ruota attorno al modo del cibo delle migliaia di persone che nell’arco delle tre serate hanno affollato il parco alberato nel cuore della città- per l’occasione tirato a lucido e di cui è doveroso riferire la grande attenzione degli organizzatori per l’ambiente grazie all’installazione di numerosi box per la raccolta differenziata dei rifiuti – mediaticamente ben veicolato vista la risposta del pubblico cha ha fatto registrare presenze da ogni parte della provincia richiamando anche l’attenzione di alcune trasmissioni televisive dell’emittenza regionale. Insomma, una manifestazione di successo per Taurianova, che ha stimolato un indotto economico nient’affatto trascurabile da annoverare a pieno titolo tra le più importanti manifestazioni culturali estivedel territorio reggino non solo da ripetere ma anche da storicizzare caramente.